哆啦A夢同人漫畫在港台瘋傳 作者微博遭中網友舉報停權...

插畫家「禾野男孩」因為被中國網友檢舉，被迫出面道歉。（圖擷取自推特）

2020-08-04 13:20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國插畫家「禾野男孩」以日本動畫《哆啦A夢》為題材所創作的同人漫畫作品《哆啦AV夢》，近日在台港各大社群媒體瘋傳，不過因為該作品本身帶有18禁及同志元素，「禾野男孩」微博帳號遭到中國網友舉報停權，「禾野男孩」也因此在推特出面「被道歉」。

禾野男孩昨日下午在推特透露自己的微博已被舉報，且無法發文，而當初在創作《哆啦AV夢》時，目的是要給圈內人看的，漫畫創作角度是獵奇和搞笑為主，低俗笑點則靠18禁輔助，但他並不認為這個作品是色情漫畫，而是個「有低俗成分的搞笑漫畫」。

請繼續往下閱讀...

隨後禾野男孩也表示，對於作品發佈在微博上所造成的影響，他深表歉意，在開放平台發布作品考慮不周，全網瘋傳的結果也是他不想看到的，但作品畢竟是他散播出去的，所以他也有責任，向各位受到影響的朋友說聲抱歉，也感謝支持他的朋友，「願大家和我共同維護一個綠色健康的上網環境」。

許多中國網友也紛紛留言支持：「以後發推特一樣的，大大辛苦了。」、「既然微博不接受那就發在推特上吧，畫的很有意思阿。」、「這也能舉報？我服了，真的就是封閉久了的青蛙。」、「國內現在的輿論環境真的是草木皆兵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法