國安惡法通過後在校禁唱《願榮光》 作曲者接受外媒訪問：相信光明

圖為2019年10月5日，反送中和平示威者手持「我願榮光歸香港」大型布幕遊行畫面。（美聯社）

2020-07-29 10:36:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」行動自去年發起至今已逾一年，即便港版國安惡法於6月底強行通過，港人仍透過選舉等各種管道，持續捍衛民主自由。《願榮光歸香港》在國安惡法通過後成為禁曲，對此，作曲者「Thomas」接受外媒訪問時回應，「此刻，即使在黑暗之中什麼也看不見，仍要堅持相信某處會有光明存在」，願手足抱持希望。

據《朝日新聞》透過電子郵件方式採訪Thomas，Thomas對此表達擔憂，「自由的空間已縮小是事實」，「國安法應該會對我的音樂活動帶來一定的影響吧」，並坦言考慮暫緩以抗議示威為題材的作曲；不過，Thomas也表示，「此刻，即使在黑暗之中什麼也看不見，仍要堅持相信某處會有光明存在」，呼籲手足切勿忘記抱持希望的重要性。

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Thomas指出，目前正在製作4月時推出的新歌《明天》的日文版，為流行曲調歌主，主題為生活在具封閉感社會的香港年輕人心境。Thomas也強調，「現實是殘酷的，而正因受到各種難題的試煉，才能夠堅持心中的渴望」，即便言論自由面臨的打壓加劇，也不能放棄對自由的嚮往。

經常在各處為手足詠唱的《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》）於2019年8月底公開發表，作詞者為「t」及多位「連登仔」，由Thomas譜曲，被視為反送中重要精神代表之一，經常可見「和理非」示威者高聲合唱此曲畫面。

6月底，《香港特別行政區維護國家安全法》惡法強行通過，曾稱《願榮光》為「好明顯政治宣傳」的香港教育局長楊潤雄更在本月8日點名該曲，稱其與「暴力及違法事件」關係密切，「學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放」。

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