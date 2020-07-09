港校園禁唱《榮光》演奏播放都不行

香港學子去年九月在校園外「拉人鏈」聲援「反送中」抗爭。（美聯社檔案照）

2020-07-09 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕雷厲風行配合中國上月卅日所訂《港區國安法》的香港政府，八日正式向立法會提交公務員宣誓效忠特區政府及擁護《基本法》相關建議。同一天，香港教育局長楊潤雄繼上月十一日直指「反送中」人士去年以來大力傳唱的「願榮光歸香港」是「好明顯政治宣傳」，八日進一步指該曲和「暴力及違法事件」關係密切，「學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放」。

迄今1600學生被捕 拉人鏈也禁止

楊潤雄八日以書面答覆立法會議員質詢，稱學校「不得」讓學生在校內奏唱或播放干擾學校正常運作、影響學生情緒或帶有政治訊息的歌曲。他特別舉「願榮光歸香港」為例，稱這首歌有強烈政治訊息，更與持續多月的「暴力及違法事件」有密切關聯，絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。

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他接著指出，若學生在校內、畢業禮等場合或學習中「不尊重」，或出現和學習目標不相符的行為，校方應「立即制止」。例如奏唱或播放具有政治意味歌曲、築人鏈等活動及「某些口號」，尤其人鏈活動可能騷擾他人、甚至引起衝突，教育局及學校都有責任「制止學生拉人鏈」，鑑於去年九月至今年五月約有一六○○名十八歲以下人士被「煽動」參與暴力違法活動後被捕。

公務員七一起須簽名宣誓效忠

公務員宣誓效忠特區政府及擁護基本法的訴求，為支持當局的香港建制派近年力推的主張之一。根據香港公務員事務局八日提交立法會的文件，「不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠」，擁護《基本法》和效忠香港特區政府是《基本法》和《公務員守則》框架下「公務員的一貫責任」，其中效忠港府「至為關鍵」，今年七月一日以後到職者皆須簽名確認；現任公務員也應遵守宣誓或聲明的要求；但職務較「敏感」者或在政府決策過程中擔當「重要角色」者，得立即宣誓或簽名。

香港學子去年九月在購物中心高唱「願榮光歸香港」聲援「反送中」抗爭。港府教育局長楊潤雄八日聲稱，「願榮光歸香港」和「暴力及違法事件」關係密切，「學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放」。（美聯社檔案照）

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