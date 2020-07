中英外長熱線針鋒相對 重點提及香港、新疆

2020-07-29 10:11:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國外相拉布(Dominic Raab)在當地時間28日與中國外交部長王毅熱線,拉布在通話中表示對香港、新疆議題的關注,拉布也提到,英國將會密切關注9月的香港立法會選舉,強調中國須在國際社會中重建信任。

綜合媒體報導,英國外交部發言人表示,外相拉布在對話中強調,中國透過履行國際責任以重建社會信任的重要性,並呼籲中國在新疆履行國際人權義務。拉布隨後也推文表示,英國希望能繼續合中國有建設性的合作,與王毅在通話中談到兩國應維持良好的關係,但也強調香港和新疆的議題,中國應負起國際責任。

王毅則表示,香港事務純屬中國內政,實施港版國安法是為了更好貫徹「一國兩制」,英國近期對港版國安法的一系列言行,明顯「干涉中國內政」。並提到,中方從未干涉英國內政,希望英國予與尊重。對於香港議題,拉布也表示,願與中國保持溝通。

王毅指出,目前中英關係遇到障礙和干擾,關於5G問題中英雙方有共識,但遺憾的英國受到他國的「壓力和脅迫」,將商業問題政治化。拉布則回應表示,英國對華政策沒有改變,始終重視中英關係。英國也支持促進中英貿易投資關係、加強疫苗研發、疫情後經濟復甦合作。

The ???????? wants constructive ties with ????????, but we will always be clear when we disagree. Today I spoke to @MFA_China's FM Wang Yi about maintaining a positive relationship while stressing that China must live up to their international obligations, especially on Hong Kong & Xinjiang