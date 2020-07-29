中英外長熱線針鋒相對 重點提及香港、新疆

英國外相拉布28日與中國外交部長王毅熱線，並表示將關注9月的香港立法院選舉。（路透）

2020-07-29 10:11:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國外相拉布（Dominic Raab）在當地時間28日與中國外交部長王毅熱線，拉布在通話中表示對香港、新疆議題的關注，拉布也提到，英國將會密切關注9月的香港立法會選舉，強調中國須在國際社會中重建信任。

綜合媒體報導，英國外交部發言人表示，外相拉布在對話中強調，中國透過履行國際責任以重建社會信任的重要性，並呼籲中國在新疆履行國際人權義務。拉布隨後也推文表示，英國希望能繼續合中國有建設性的合作，與王毅在通話中談到兩國應維持良好的關係，但也強調香港和新疆的議題，中國應負起國際責任。

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王毅則表示，香港事務純屬中國內政，實施港版國安法是為了更好貫徹「一國兩制」，英國近期對港版國安法的一系列言行，明顯「干涉中國內政」。並提到，中方從未干涉英國內政，希望英國予與尊重。對於香港議題，拉布也表示，願與中國保持溝通。

王毅指出，目前中英關係遇到障礙和干擾，關於5G問題中英雙方有共識，但遺憾的英國受到他國的「壓力和脅迫」，將商業問題政治化。拉布則回應表示，英國對華政策沒有改變，始終重視中英關係。英國也支持促進中英貿易投資關係、加強疫苗研發、疫情後經濟復甦合作。

The ???????? wants constructive ties with ????????, but we will always be clear when we disagree. Today I spoke to @MFA_China's FM Wang Yi about maintaining a positive relationship while stressing that China must live up to their international obligations, especially on Hong Kong & Xinjiang — Dominic Raab （@DominicRaab） July 28, 2020

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