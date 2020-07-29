國安法太敏感？ 港府高層美帳戶被結清

香港政府行政會議非官守議員召集人陳智思表示，由於他是政治敏感人物，一家美國銀行數月前關閉他的帳戶。圖為陳智思去年九月參加在香港舉行的「一帶一路高峰論壇」。（彭博檔案照）

2020-07-29 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港政府行政會議非官守議員召集人陳智思透露，一家美國銀行數月前致函表示，不想再做他的生意，並將他一年多前開設的帳戶關閉，四月時將帳戶內的款項全數退還，但他拒絕透露該銀行名稱。在報導刊出後，陳智思廿八日下午澄清，指這起事件發生在年初，和「港區國安法」並無關係。

同時也是「亞洲金融集團」總裁、港區全國人民代表大會代表的陳智思，在接受英國「金融時報」訪問時指出，他確信其他港府高層也遭遇類似情況，而他還有其他美國銀行帳戶正在運作。他說，近年因國際監管加強，外國銀行因「高知名度政治人物」有較高的貪污、洗錢風險，而不願做生意，就連匯豐銀行也不想與他往來。

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黃之鋒版稅收入 也遭匯豐銀詢問來源

前「香港眾志」秘書長黃之鋒上週也表示，匯豐銀行透過電話向他詢問一筆五位數版稅收入來源，質疑匯豐提問的背後隱藏政治動機。

美國七月十四日正式實施「香港自治法」後，被認為協助推動國安法、破壞香港自治的港府官員，將不得持有美國房地產，與這些官員往來的銀行，也將面臨被美國金融體系封鎖的風險。南華早報指出，陳智思在美國加州舊金山有一棟自用房產，另一名香港行政會議成員史美倫在美國則有一間公寓，交由境外公司代管出租。但陳智思認為，美國應該不會鎖定他的房產。

在港銀行面臨美中法規

金融時報報導，在香港運作的銀行必須同時避免觸犯美國法規與港區國安法，香港的美國銀行與歐洲銀行已緊急審計，確認是否有為中國與香港政府工作，或在可能被美國制裁的企業中任職的顧客。在香港營運的全球銀行與基金已施壓香港監管機構，要求澄清銀行為符合美國制裁規定關閉特定政府官員帳戶，是否違反港區國安法。

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