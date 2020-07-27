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    拉美武肺確診超越美加 逾432萬例成全球第一重災區

    武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，拉丁美洲的總和首度超越美國和加拿大的確診總和，成為全球最嚴重疫情災區。圖為巴西聖保羅的一處野戰醫院。（美聯社）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，拉丁美洲的總和首度超越美國和加拿大的確診總和，成為全球最嚴重疫情災區。圖為巴西聖保羅的一處野戰醫院。（美聯社）

    2020-07-27 07:15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球， 據最新統計，全球累計確診已超過1615萬例，其中美洲疫情增長情況驚人，拉丁美洲的總和更首度超越美國和加拿大的確診總和，成為全球最嚴重疫情災區。

    武漢肺炎疫情持續在各國延燒，據《路透》報導指出，根據各國政府提供的數據顯示，目前拉丁美洲的確診病例總和已突破432萬，達432萬7160例，美國和加拿大相加則是430萬8495例，拉丁美洲確診數首度超越美國和加拿大的合計確診數，成為全球最嚴重疫情災區，占全球總確診數的26.83%。不過若以單一國家來說，美國依然是全球最嚴重的國家，累計確診超過420萬例，1國就占全球確診總數超過4分之1。

    《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1615.5萬例，累計死亡人數也超過64.7萬例。其中美國確診病例已突破422.5萬例，死亡則是超過14.6萬。巴西確診則突破239萬例，死亡則是超過8.6萬。印度確診也突破138.5萬例，死亡超過3萬。俄羅斯確診逾81萬例，死亡則是超過1.3萬。南非則是確診突破44.5萬例，死亡逾6千7百人。

    而第6到第8名，仍是由拉丁美洲的國家包辦，包含墨西哥確診突破39萬例，死亡超過4.3萬。秘魯確診逾37.5萬例，死亡則是超過1.7萬。智利則是確診突破34.5萬例，死亡逾9千人。若加上巴西，以及哥倫比亞、阿根廷、厄瓜多、玻利維亞等8國，累計確診就超過400萬例。

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