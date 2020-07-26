慘！香港醫療體系恐崩潰 公立醫院病床近滿 逾百確診者等入院

香港武漢肺炎疫情升高，醫療體系面臨沉重壓力。（路透）

2020-07-26 20:48:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例急劇上升，連續幾天破單日確診病例新高，死亡人數短期內倍增。香港醫院管理局（醫管局）承認，25日有逾百名確診者未能入院治療。專家擔心，如果未來幾天確診數連續破百，不到一星期公立醫院的隔離病房就會爆滿，面臨崩潰的危機。

綜合港媒報導，香港醫管局總行政經理庾慧玲26日在疫情記者會上透露，全港14間公立醫院目前經已接收835名武漢肺炎患者，649間負壓病房和1207張負壓病床的使用率已高達82.6%和78.9%，創第三波疫情以來新高。她承認情況令公立醫院的隔離設施面對巨大壓力。

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至於連日來有多名病人到公立醫院急症室「闖關」，庾坦言會打亂醫管局的安排，並強調當局希望優先安排嚴重個案入院。

香港政務司長張建宗26日表示，如果疫情進一步惡化，港府會毫不猶豫果斷採取更嚴厲管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，但現階段港府仍無意推出「居家令」或「禁足令」。

港府計劃在亞洲博覽館興建「港版方艙醫院」，張建宗也證實，北京中央已應允全力支持，將提供各種相關設備。

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