武漢肺炎》民俗療法、陰謀論瘋傳 拉丁美洲假新聞阻礙防疫

最近幾週，各式各樣有關武漢肺炎的假新聞在拉丁美洲四處流傳。（美聯社）

2020-07-27 00:07:48

〔即時新聞／綜合報導〕從墨西哥的恰帕斯州（Chiapas）到巴西的塞阿拉州（Ceará），社群網站充斥著奇異的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）民俗治療方法和陰謀論，專家指出，這些千奇百怪的錯誤信息已影響當地防疫工作的成效。

《衛報》報導，最近幾週，各式各樣的假新聞在拉丁美洲四處流傳，有聲稱巴西的棺材裡裝滿岩石，以增加該國的肺炎死亡人數的消息、宣稱美國中情局正在幫助在阿根廷傳播肺炎病毒的假新聞、甚至有世界衛生組織（WHO）負責人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被發現在聖保羅海岸的一家酒吧跳舞、喝得爛醉的消息。

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許多錯誤資訊還包括聲稱可治療武漢肺炎的民俗療法，包括秘魯海水、委內瑞拉檸檬草和接骨木茶，以及一位在巴西電視購物販賣的超自然種子等。在玻利維亞，竟有政治人物一直在推廣使用漂白劑作為治療用藥，在重災區科恰班巴（Cochabamba），大批居民排隊等候購買這種喝下對人體有毒的產品。

巴西網路錯誤信息專家科爾多瓦（Yasodora Córdova）表示，拉丁美洲緊密的社會群體使該地區成為假新聞「沃土」。在網路散佈假訊息的傳播者利用教會團體之類的現有社團，並將其用作傳播謊言的強大機制。

科爾多瓦說：「宣傳『療法』的影片獲得了成千上萬的觀看次數，使製作它們的人也能賺很多錢。這種影片的製作人每月很容易就能賺到7000雷亞爾（約3萬9457台幣）。」 她說：「是否正確並不重要，重要的是觀看次數。其他人則出於政治目的使用假新聞，巴西一些極右翼政治人物利用聳動離奇的假新聞來保持公眾支持。

她指出，政府和社群網站巨頭在阻止欺騙者方面做得還不夠。她說：「司法系統需要找到一種方法，讓人們對他們分享的內容負責。如此，他們在分享此類新聞時才會去反思。」

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