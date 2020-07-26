為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》民俗療法、陰謀論瘋傳 拉丁美洲假新聞阻礙防疫

    最近幾週，各式各樣有關武漢肺炎的假新聞在拉丁美洲四處流傳。（美聯社）

    最近幾週，各式各樣有關武漢肺炎的假新聞在拉丁美洲四處流傳。（美聯社）

    2020-07-27 00:07:48

    〔即時新聞／綜合報導〕從墨西哥的恰帕斯州（Chiapas）到巴西的塞阿拉州（Ceará），社群網站充斥著奇異的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）民俗治療方法和陰謀論，專家指出，這些千奇百怪的錯誤信息已影響當地防疫工作的成效。

    《衛報》報導，最近幾週，各式各樣的假新聞在拉丁美洲四處流傳，有聲稱巴西的棺材裡裝滿岩石，以增加該國的肺炎死亡人數的消息、宣稱美國中情局正在幫助在阿根廷傳播肺炎病毒的假新聞、甚至有世界衛生組織（WHO）負責人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被發現在聖保羅海岸的一家酒吧跳舞、喝得爛醉的消息。

    許多錯誤資訊還包括聲稱可治療武漢肺炎的民俗療法，包括秘魯海水、委內瑞拉檸檬草和接骨木茶，以及一位在巴西電視購物販賣的超自然種子等。在玻利維亞，竟有政治人物一直在推廣使用漂白劑作為治療用藥，在重災區科恰班巴（Cochabamba），大批居民排隊等候購買這種喝下對人體有毒的產品。

    巴西網路錯誤信息專家科爾多瓦（Yasodora Córdova）表示，拉丁美洲緊密的社會群體使該地區成為假新聞「沃土」。在網路散佈假訊息的傳播者利用教會團體之類的現有社團，並將其用作傳播謊言的強大機制。

    科爾多瓦說：「宣傳『療法』的影片獲得了成千上萬的觀看次數，使製作它們的人也能賺很多錢。這種影片的製作人每月很容易就能賺到7000雷亞爾（約3萬9457台幣）。」 她說：「是否正確並不重要，重要的是觀看次數。其他人則出於政治目的使用假新聞，巴西一些極右翼政治人物利用聳動離奇的假新聞來保持公眾支持。

    她指出，政府和社群網站巨頭在阻止欺騙者方面做得還不夠。她說：「司法系統需要找到一種方法，讓人們對他們分享的內容負責。如此，他們在分享此類新聞時才會去反思。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全球逾1607萬例確診 染疫病故破64萬
    2020-07-26 21:52

    武漢肺炎》全球逾1607萬例確診 染疫病故破64萬
    武漢肺炎》美洲疫情燒不停 美、墨、巴病例單日漲幅驚人
    2020-07-26 13:00

    武漢肺炎》美洲疫情燒不停 美、墨、巴病例單日漲幅驚人
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    武漢肺炎》哥斯大黎加政府無懼疫情升溫 8月仍開放觀光客入境
    2020-07-26 11:18

    武漢肺炎》哥斯大黎加政府無懼疫情升溫 8月仍開放觀光客入境
    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送

    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送
    國際今日熱門
    2020-07-26 00:19

    龐皮歐籲建立新民主聯盟 學者：台灣將是重要夥伴

    2020-07-26 00:15

    主播採訪時妻子意外「赤裸入鏡」 前總統候選人笑翻比讚 影片

    2020-07-26 00:17

    BBC這樣教炒飯惹怒亞洲人 網紅也崩潰 影片

    2020-07-26 00:23

    巴西總統武漢肺炎陽轉陰 大讚羥氯奎寧有效

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播