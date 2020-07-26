武漢肺炎》全球逾1607萬例確診 染疫病故破64萬

法新社彙整全球官方數據，截至台灣26日晚間7時，全球至少1607萬2290人染上武漢肺炎，至少64萬5715人死。圖為印度孟買衛生人員要為社區居民進行篩檢。（美聯社）

2020-07-26 21:52:33

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少64萬5715人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1607萬2290人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，疫情迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少906萬1300人目前被認為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增6003人死亡及26萬578起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多的國家依序為巴西（1211死）、美國（1067死）及墨西哥（729）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計14萬6463人病故、417萬8730人確診，至少127萬9414人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（8萬6449人喪生、239萬4513人染疫）、英國（4萬5738人喪生、29萬8681人染疫）、墨西哥（4萬3374人喪生、38萬5036人染疫）及義大利（3萬5102人喪生、24萬5864人染疫）。

依照染疫死亡人數與人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（67人）、西班牙（61人）、義大利（58人）及瑞典（56人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3830例確診，其中4634人死亡，還有7萬8908人已康復。

歐洲累計20萬7869死、306萬1857例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計18萬2511死、432萬9332例確診；美國和加拿大累計15萬5381死、429萬2245例確診；亞洲累計5萬7019死、245萬6523例確診。

中東地區累計2萬5238死、108萬7157例確診；非洲累計1萬7513死、82萬9127例確診；大洋洲累計184死、1萬6057例確診。

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