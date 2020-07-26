為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾1607萬例確診 染疫病故破64萬

    法新社彙整全球官方數據，截至台灣26日晚間7時，全球至少1607萬2290人染上武漢肺炎，至少64萬5715人死。圖為印度孟買衛生人員要為社區居民進行篩檢。（美聯社）

    法新社彙整全球官方數據，截至台灣26日晚間7時，全球至少1607萬2290人染上武漢肺炎，至少64萬5715人死。圖為印度孟買衛生人員要為社區居民進行篩檢。（美聯社）

    2020-07-26 21:52:33

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少64萬5715人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1607萬2290人染疫。

    自去年12月中國爆發疫情以來，疫情迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少906萬1300人目前被認為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

    全球昨天通報新增6003人死亡及26萬578起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多的國家依序為巴西（1211死）、美國（1067死）及墨西哥（729）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計14萬6463人病故、417萬8730人確診，至少127萬9414人被宣告已康復。

    其他疫情重災區還包括巴西（8萬6449人喪生、239萬4513人染疫）、英國（4萬5738人喪生、29萬8681人染疫）、墨西哥（4萬3374人喪生、38萬5036人染疫）及義大利（3萬5102人喪生、24萬5864人染疫）。

    依照染疫死亡人數與人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（67人）、西班牙（61人）、義大利（58人）及瑞典（56人）。

    中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3830例確診，其中4634人死亡，還有7萬8908人已康復。

    歐洲累計20萬7869死、306萬1857例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計18萬2511死、432萬9332例確診；美國和加拿大累計15萬5381死、429萬2245例確診；亞洲累計5萬7019死、245萬6523例確診。

    中東地區累計2萬5238死、108萬7157例確診；非洲累計1萬7513死、82萬9127例確診；大洋洲累計184死、1萬6057例確診。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉
    2020-07-26 21:19

    武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉
    慘！香港醫療體系恐崩潰 公立醫院病床近滿 逾百確診者等入院
    2020-07-26 20:48

    慘！香港醫療體系恐崩潰 公立醫院病床近滿 逾百確診者等入院
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    武漢肺炎》美上週連4天逾千病逝 超過150專家呼籲封城
    2020-07-26 20:06

    武漢肺炎》美上週連4天逾千病逝 超過150專家呼籲封城
    武漢肺炎疫情不息 德國郵輪出航試水溫不忘防疫
    2020-07-26 18:44

    武漢肺炎疫情不息 德國郵輪出航試水溫不忘防疫
    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送

    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送
    武漢肺炎》東京今增239例 連6日單日增幅破200例
    2020-07-26 15:37

    武漢肺炎》東京今增239例 連6日單日增幅破200例
    武漢肺炎》美洲疫情燒不停 美、墨、巴病例單日漲幅驚人
    2020-07-26 13:00

    武漢肺炎》美洲疫情燒不停 美、墨、巴病例單日漲幅驚人
    國際今日熱門
    2020-07-26 00:19

    龐皮歐籲建立新民主聯盟 學者：台灣將是重要夥伴

    2020-07-26 00:03

    波蘭擬退出拒家暴《伊斯坦堡公約》 上萬女性上街怒吼

    2020-07-25 22:59

    限時回覆三問題！ 香港民主派參選人抗議干擾選舉

    2020-07-25 23:28

    武漢肺炎》菲國送失業工人回鄉 「海嘯人潮」擠爆棒球場

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播