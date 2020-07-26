為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》因肥胖差點死掉 英首相強森推「騎單車抗疫」

    其實英國首相強森（見圖）在擔任倫敦市長與國會議員期間，就有騎乘單車通勤上班的習慣，直到他擔任英國首相後才因公務繁忙而停止。（法新社）

    其實英國首相強森（見圖）在擔任倫敦市長與國會議員期間，就有騎乘單車通勤上班的習慣，直到他擔任英國首相後才因公務繁忙而停止。（法新社）

    2020-07-26 23:52:44

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）至今仍在全球肆虐，其中，英國首相強森（Boris Johnson）3月27日確診，一度住進加護病房，差點就真的要去見上帝，所幸後來幸運康復；事後強森認為，肥胖的問題是造成他病情惡化的關鍵，一反過去拒絕「保母政策」的立場，決定在英國推行瘦身運動，鼓勵大眾騎單車減肥，後續預計投入1000萬英鎊（約新台幣3.7億元）支持該項計畫。

    綜合外媒報導，英國首相強森原本對這種干預人民的「保母政策」很反感，然而他在確診後從鬼門關走一遭後，認為自己肥胖是造成病情加重的原因，他在康復後曾在一趟訪問行程中表示，武漢肺炎才是肥胖問題的併發症，老實說，「想要降低感染武漢肺炎的風險，減肥是有效的方法之一」。

    英國政府發言人也在今天表示，武漢肺炎疫情讓大家發現肥胖對健康帶來不好的風險，首相很清楚大家需利用這一刻讓自己更健康、多運動、吃的更好；有英媒透露，英國政府將在明天（7月27日）正式公布「反肥胖計畫」，計畫將鼓勵醫生對超重患者建議「多騎單車」、建設更安全的單車道，並禁止在晚間9點後播放垃圾食物的廣告、餐廳必須公布餐點的卡路里等等。

    英國一直受肥胖問題所困擾，英國也是全歐洲肥胖率最高的國家之一，有報告顯示英國有3分之2的成年人有肥胖問題，而英國公共衛生部（PHE）在昨天（7月25日）發布的報告指出，肥胖問題會使罹患武漢肺炎的死亡率增加40%。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉
    2020-07-26 21:19

    武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉
    就任週年 英相強森坦言：疫情爆發之初對病毒不了解
    2020-07-25 10:03

    就任週年 英相強森坦言：疫情爆發之初對病毒不了解
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    全國封鎖措施如同「核威懾」 英相：不希望2度封鎖
    2020-07-19 23:21

    全國封鎖措施如同「核威懾」 英相：不希望2度封鎖
    英政府建議避免出國 首相爸又挑戰防疫照飛希臘
    2020-07-03 00:20

    英政府建議避免出國 首相爸又挑戰防疫照飛希臘
    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送

    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送
    國際今日熱門
    2020-07-26 00:19

    龐皮歐籲建立新民主聯盟 學者：台灣將是重要夥伴

    2020-07-26 00:15

    主播採訪時妻子意外「赤裸入鏡」 前總統候選人笑翻比讚 影片

    2020-07-26 00:17

    BBC這樣教炒飯惹怒亞洲人 網紅也崩潰 影片

    2020-07-26 00:23

    巴西總統武漢肺炎陽轉陰 大讚羥氯奎寧有效

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播