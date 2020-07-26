武漢肺炎》因肥胖差點死掉 英首相強森推「騎單車抗疫」

其實英國首相強森（見圖）在擔任倫敦市長與國會議員期間，就有騎乘單車通勤上班的習慣，直到他擔任英國首相後才因公務繁忙而停止。（法新社）

2020-07-26 23:52:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）至今仍在全球肆虐，其中，英國首相強森（Boris Johnson）3月27日確診，一度住進加護病房，差點就真的要去見上帝，所幸後來幸運康復；事後強森認為，肥胖的問題是造成他病情惡化的關鍵，一反過去拒絕「保母政策」的立場，決定在英國推行瘦身運動，鼓勵大眾騎單車減肥，後續預計投入1000萬英鎊（約新台幣3.7億元）支持該項計畫。

綜合外媒報導，英國首相強森原本對這種干預人民的「保母政策」很反感，然而他在確診後從鬼門關走一遭後，認為自己肥胖是造成病情加重的原因，他在康復後曾在一趟訪問行程中表示，武漢肺炎才是肥胖問題的併發症，老實說，「想要降低感染武漢肺炎的風險，減肥是有效的方法之一」。

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英國政府發言人也在今天表示，武漢肺炎疫情讓大家發現肥胖對健康帶來不好的風險，首相很清楚大家需利用這一刻讓自己更健康、多運動、吃的更好；有英媒透露，英國政府將在明天（7月27日）正式公布「反肥胖計畫」，計畫將鼓勵醫生對超重患者建議「多騎單車」、建設更安全的單車道，並禁止在晚間9點後播放垃圾食物的廣告、餐廳必須公布餐點的卡路里等等。

英國一直受肥胖問題所困擾，英國也是全歐洲肥胖率最高的國家之一，有報告顯示英國有3分之2的成年人有肥胖問題，而英國公共衛生部（PHE）在昨天（7月25日）發布的報告指出，肥胖問題會使罹患武漢肺炎的死亡率增加40%。

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