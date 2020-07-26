武漢肺炎》香港今增128人確診 連5天破百例 消防局也爆群聚感染

香港今天新增128名武漢肺炎確診者，其中更有35人感染路徑不明，而香港有多間老人安養機構出現群聚感染，消防人員也出現群聚感染，已造成4名消防人員確診。圖為爆發群聚感染的安養中心，老人正在撤離。（美聯社）

2020-07-26 19:08:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港今天新增128名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者，其中更有35人感染路徑不明，而香港有多間老人安養機構出現群聚感染，消防人員也出現群聚感染，已造成4名消防人員確診，慶回歸群聚感染也新增1名相關確診。

綜合外媒報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今天（7月26日）表示，今天共新增128名確診病例，其中有25名是境外移入，35人感染路徑不明；位在香港新界青衣島的青衣南消防局發生群聚感染，已造成包括消防隊長在內4人確診武漢肺炎，另外也有多間老人安養機構爆發群聚感染，位在屯門有間安養中心已有3名職員與7名院友確診，另外還有13人檢疫呈陽性反應。

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位在香港新界東上水的上水屠房也有3人確診，不過3人的工作皆不會接觸屠宰後的肉品；香港食物及衞生局強調，屠房一直有「日日清」安排，雖然可能會共用設施，當局已安排消毒。

香港醫院管理局表示，目前每天都有100多名確診病例，更有100至200名疑似案例，醫療系統壓力大，部分醫院的病床緊張，需跨區入院治療，「呼籲民眾耐心在家、檢疫中心等候通知」。

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