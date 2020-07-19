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    武漢肺炎》香港確診增逾百例 1醫院爆已2員工染疫

    位於香港九龍太子道的私立醫院「聖德肋撒醫院」傳出有最少2名員工確診。（翻攝Google Map）

    位於香港九龍太子道的私立醫院「聖德肋撒醫院」傳出有最少2名員工確診。（翻攝Google Map）

    2020-07-19 15:41:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響持續，香港境內則面臨第3波疫情衝擊，狀況不容輕忽；據港府消息人士透露，今日確診及初步確診個案逾100宗，另有消息指九龍太子道的私立醫院「聖德肋撒醫院」有2員工確診，院方員工目前已安排篩檢，結果將陸續出爐。

    綜合港媒報導，香港截至18日下午4時共增64例確診，包含1疑似個案在內，累計確診病例數攀升至1778例（包括1疑似個案），正式超越2003年「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」疫情1755例確診數。今日確診病例激增破百，原因為昨有約60例初步確診個案覆核結果於今日出爐，因此確診數字急升。

    值得留意的還有今日傳出確診個案的聖德肋撒醫院，該院與先前爆發群聚感染的慈雲山「港泰護老中心」、觀塘區坪石邨及油尖旺兩區餐廳同樣位於九龍。

    港媒引述消息人士說法，該院昨日有腸胃鏡中心健康服務助理確診，目前已知確診者最少2名。知情者透露，2人皆有親屬確診，可能因此染疫；目前該院已安排同層63名員工接受篩檢，結果預計今日出爐，但院方目前仍未回覆港媒提問。

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