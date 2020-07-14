武漢肺炎》香港有醫院爆群聚感染 同房3病人相繼確診

香港住伊利沙伯醫院（見圖）傳出病房群聚感染。（圖擷取自維基）

2020-07-15 00:15:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港14日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的48人中，有1名老人日前曾因病入住伊利沙伯醫院，與另一名後來首先確診的病人同房；香港醫院管理局調查發現，同房病人又有1名66歲病人14日晚間檢疫陽性，確定病房發生群聚感染。

綜合港媒報導，伊利沙伯醫院說，在該病房第2位確診的77歲女病人，曾在7月初轉診至佛教醫院，原本送去佛教醫院前檢疫為陰性，但在該房第1位確診者出現後，同房10人全被送回伊利沙伯醫院隔離，隨後這名77歲病人在隔離病房被檢疫出陽性確診；目前醫管局也在追蹤曾經在佛教醫院該房第2例確診患者同房的4名病人。

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇到伊利沙伯醫院視察後說，該病房第1位確診者是位高齡92歲的婆婆，因為出現呼吸急促跟咳嗽的症狀，以為自己是心臟病、肺積水等宿疾復發，再加上她在醫院時常常因為呼吸困難而拉下口罩咳嗽，且又能自行去廁所，導致沿途散播病毒，「等到發現確診武漢肺炎時已經來不及了」。

目前發生群聚感染的病房已經進行消毒，部分醫療設備也已經棄置銷毀；而77歲與64歲這2名確診者經化驗顯示，病毒數值（Ct Value）低，相信是剛剛感染，認為92歲婆婆確實是本次群聚感染的帶原者，婆婆住在慈雲山的兒子比她還早確診，應是他兒子傳染給自己母親。

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