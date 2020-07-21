武漢肺炎》香港今新增61確診 多間醫院出現院內感染

香港21日持續有新增的武漢肺炎疫情；港府也指出，多間醫院出現院內感染的情況。圖為香港市街進行消毒。（路透）

2020-07-21 20:16:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港今天（7月21日）新增的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數為61人，其中有3人為境外輸入，25人感染路徑不明，另外新增2例病故；港府也指出，香港多間醫院出現院內感染的情況。

綜合外媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天的確診者中，有名64歲的女性陪診員，她在確診曾前往10多間老人安養院，接觸多位老人並陪往醫院看診，她在7月17日開始出現咳嗽的症狀後，仍帶6、7位老人前往醫院；張竹君指出，由於這名陪診員的感染路徑不明，已與相關單位聯絡，盡快針對相關老人院進行檢疫。

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香港有多間醫院也出現看診人確診的現象，香港醫院管理局指出，伊利沙伯醫院、東區醫院與律頓治醫院皆出現疑似院內感染，有18名病人被列為密切接觸者，而醫護人員因有配戴防護設備，因此沒有被列為密切接觸者。

另外，有2組群聚感染事件違反當時發布的50人限聚令，分別為旺角稻香酒家的「慶回歸群組」，新增3人確診，以及屯門富臨酒家，新增3人確診；張君竹也強調，香港目前的疫情尚難以算是回穩，也擔心疫檢中心的能量難以負荷，呼籲民眾非必要無須前往檢測，以免加重疫檢中心的壓力。

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