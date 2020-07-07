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    香港新增14例確診、9例本土個案 首現養老院「院舍爆發」感染

    香港衛生防護中心今天（7日）公布新增14例確診，且首次出現養老院確診個案。（圖擷取自Google Map）

    香港衛生防護中心今天（7日）公布新增14例確診，且首次出現養老院確診個案。（圖擷取自Google Map）

    2020-07-07 19:36:25

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）稍緩一段時間後，近期再有復燃跡象。香港衛生防護中心今天（7日）公布新增14例確診，其中有9例為本土個案，且首次出現養老院確診個案，另外還有兩名院友初步確診，及一名院友不適送醫，港方已界定為「院舍爆發」。

    綜合港媒報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增的14例個案中，9例為本土病例，其中有5例源頭不明，至於其他5例境外輸入確診者，分別是從菲律賓及巴基斯坦抵港。張竹君也確認，香港首次出現「院舍爆發」個案，爆發地位於慈雲山港泰護老中心，首位確診的是一名85歲的老婦，另外還有分別是79歲男和67歲女初步確診，目前都已送往伊利沙白醫院。

    而張竹君也透露，今天也有一名女院友發燒送醫，還需等待檢測結果。針對這起「院舍爆發」，張竹君指出養老院不少院友都行動不便，僅有少數仍可外出稍微走動，目前所有院友及工作人員都已被列為密切接觸者，須接受檢疫。

    另外衞生防護中心總監黃加慶也指出，香港自上週末開始疫情急遽變化，更形容「情勢嚴峻」，加上近日有獲豁免檢疫人士確診，從明天（8日）開始，所有到港的機組人員、船員，都需強制到亞洲國際博覽館採集樣本。根據香港衛生防護中心最新資料顯示，截至今天下午6點20分，香港累積確診數為1300例。

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