律政司司長：香港律師能否辯護「送中」案件由中方決定

香港律政司長鄭若驊。（彭博檔案照）

2020-07-16 00:46:06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法界人士先前憂心中國強行加諸香港的《港區國安法》，恐導致香港獨立司法體系遭中國系統取代一事，嚴重性正逐步浮現！香港律政司司長鄭若驊15日回覆立法會議員質詢，直稱該法與香港法律「兼容互補」，中國駐香港維護國家安全公署可在「特定情況」管轄案件，「送中」依《中國刑事訴訟法》審理；屆時港人能否委任無中國律師執照的香港律師辯護，亦由中方法辦。

針對外界質疑《港區國安法》與香港《基本法》有所牴觸，鄭若驊強調不可能全依港方法律進行，爭議最終解釋權在中國全國人民代表大會常務委員會手中。不過，她雖強調國安公署管轄以外案件的司法終審權仍在香港，且《港區國安法》最高刑罰不及於死，該法明列的「分裂國家罪」等四大罪行內容卻在中國刑法的死刑罪名之列。此重大模糊爭議點至今未解，逕交中方詮釋，非同小可。

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前一天，中國全國人大常委會香港基本法委員會12名委員之一韓大元甚至直接了當說，在「一國兩制」下，香港法官審理國家安全案件該先深入了解中國法律，否則無法掌握「一國」的法律在「兩制」中的香港該如何施行。彭博指出，韓大元這番話顯示，《港區國安法》確實徹底改變了香港司法制度。

韓大元還向彭博透露，中國至少去年4月就已有建立香港維護國安執法機制的相關討論，比香港去年6月大規模興起抗議香港政府《逃犯條例》修訂案的「反送中」運動早了好幾週，後來「騷亂只是加速了這個進程」；中國待今年上半武漢肺炎疫情稍緩，3月初延到5月底召開的第十三屆全國人大第三次會議，即快馬加鞭決定相關框架，並在上月30日火速完成立法上路。

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