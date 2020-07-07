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    港版國安法要求用戶資料 臉書、推特、Google暫不配合

    香港特區政府6日頒布「港版國安法」執行的實施細則，並要求社群平台提供用戶資訊甚至移除危及國安的內容，不過包含Google、臉書和推特、Telegram等均暫停回應這項請求。圖為示意圖。（法新社）

    香港特區政府6日頒布「港版國安法」執行的實施細則，並要求社群平台提供用戶資訊甚至移除危及國安的內容，不過包含Google、臉書和推特、Telegram等均暫停回應這項請求。圖為示意圖。（法新社）

    2020-07-07 07:10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期強行通過「港版國安法」，香港特區政府6日頒布執行的實施細則，並要求社群平台提供用戶資訊甚至移除危及國安的內容，不過包含Google、臉書（Facebook）和推特（Twitter）、Telegram等均暫停回應這項請求。

    綜合媒體報導，香港特首林鄭月娥6日首次召開國安委會議，為警務處新設的國安處制定執法細則，今日開始生效，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》（《實施細則》）包括七大要點，包括授權警方監管網路言論，可要求有關電子平台發布人士、平台服務商或網路服務商移除危害國家安全的信息，甚至限制或停止任何人接達該信息或該平台，亦可要求服務商提供有關身分紀錄或解密協助等。

    針對港府此舉，包含Google、臉書（Facebook）和推特（Twitter）、Telegram等社群平台紛紛發出聲明指出，將暫停處理香港執法部門對此要求的審查。其中臉書旗下包括WhatsApp和Instagram等通訊社群平台。外媒引述臉書發言人指出， 言論自由是基本人權，臉書支持民眾在不用擔心自身安全或受其他影響的狀況下，自由表達意見。強調會審慎評估港版國安法對人權等層面的衝擊，並會在符合國際人權標準的情況下才接受香港執法部門的請求。

    Google和推特（Twitter）也都表示，在上週國安法生效後就立即暫停香港當局審閱用戶資訊的要求，強調高度關切新法的細節及意圖，在審慎評估的同時將先暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。推特還提及，「非常擔憂新法施行後造成的影響」。許多「反送中」示威者使用的通訊軟體Telegram也表示，在國際間對香港的政治變化取得共識前，暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求，並強調之前未曾向香港政府提供過任何數據。

    相較於其他社群平台，蘋果方面則稱，自新法生效以來，並未收到來自港府的任何要求，目前也在對新法進行評估。《BBC》報導則提到，在新法生效前，蘋果遵守了港府的大多數要求，在其他平台於中國被禁的同時，蘋果卻沒有。微軟（Microsoft）先前也都是將有關用戶的數據交給香港當局，在新法實施後，微軟也尚未宣布改變政策。

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