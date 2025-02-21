全教總籲勞動節、教師節訂為國定假日 朝野立委支持修法

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（右三），22日與跨黨派立委伍麗華（左一）、葛如鈞（左二）、黃健豪（左三）、萬美玲（左四）、陳昭姿（右二）、許智傑（右一）等，舉行「五一列國定假並自今年起實施」記者會。 （記者劉信德攝）

2025/02/21 11:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕全國教師工會總聯合會今偕同跨黨派立委舉行記者會，呼籲五一勞動節應定為國定假日。全教總表示，為徹底解決爭議多年的國定假日與放假問題，期待國定假日法制化應列為本會期優先法案，並儘快完成國定假日法制化進程，五一、928教師節均列為國定假並應自今年起實施。

全教總指出，五一國定假並法制化已是朝野黨團共識，除了民眾黨以黨團提案，國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、許宇甄、葉元之、王鴻薇、謝龍介，民進黨立委伍麗華、許智傑、林俊憲、林宜瑾、王美惠等均提出修法版本，盡速法制化具有高度共識。

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民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨支持「國定假日法制化」，讓勞工、教師及所有國民的休假權益能獲得制度保障。民眾黨團主張，應該透過立法程序將國定假日明確訂定於法律層級，確保穩定性與公平性，黨團去年10月即提出「紀念日及節日實施條例草案」，將國定假日明確納入法律，並規範放假方式。

民進黨立委林宜瑾表示，勞動節全國一致放假，她已從上一任期倡議至今。她以立法院為例指出，該職場便是由適用勞保與適用公保工作者共同撐起，勞動節當天若所有勞保工作者全面放假，立院是絕對無法運作的。她呼籲行政院，今年就應讓勞動節全國一致放假，莫再犧牲勞工權利，就為了配合一個半調子的勞動節。

民進黨立委許智傑表示，「中央法規標準法」第五條規定，關於人民之權利、義務者，應以法律定之。「紀念日及節日實施條例草案」法案不僅符合國人期待、也符合人民權益，應盡速處理。

民進黨立委葛如鈞表示，老師往往於下班時間還會收到家長、學生透過通訊軟體傳來的訊息，經常需要立刻處理及回應，無形中增加許多工時。行政院長卓榮泰除了應該立即兌現行政院之前的承諾，將五一勞動節假日還給老師，讓全國教師與勞工享有相同權利，也應該對於教師下班時間的「離線權」提出相應的配套措施，不要再硬凹全國教師在下班時間「做功德」。

國民黨立委萬美玲呼籲恢復教師節放假，以彰顯對教育工作者的尊重。她指出，現行紀念日與節日僅依行政命令規範，違反「中央標準法」涉及人民權利義務須以法律定之的規定。她也會提案「紀念日及節日實施條例草案」，並呼籲政府儘速檢討國定假日制度，以確保教師節及勞動節放假制度公平合理，還教育工作者及所有勞動者應有權益。

國民黨立委黃健豪表示，他已提出國定假日法制化版本，期待能徹底終結目前的放假亂象，並落實尊嚴勞動，黃健豪同時呼籲朝野委員捐棄成見，讓國定假日法制化可以盡快完成，希望今年五一就能全國放假。

全教總理事長侯俊良強調，五一國定假具高度社會共識，立法院也已召開過公聽會，全教總感謝所有提案的朝野委員，期待朝野捐棄成見，盡快完成國定假日法制化，終結五一放假亂象，落實尊嚴勞動。

全國教師工會總聯合會今偕同跨黨派立委舉行記者會，呼籲五一勞動節、928教師節應定為國定假日。（記者劉宛琳攝）

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