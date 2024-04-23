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動物也有意識？ 科學家：昆蟲、魚類都可能具備感知能力

過去的研究暗示，章魚可感受到身體和情緒上的痛楚。圖為韓國網紅「So young（쏘영）」，分享她生吞章魚的吃相。（翻攝自YouTube）

過去的研究暗示，章魚可感受到身體和情緒上的痛楚。圖為韓國網紅「So young（쏘영）」，分享她生吞章魚的吃相。（翻攝自YouTube）

2024/04/23 16:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否曾想過，動物們也擁有像人類一樣的意識？最新的研究顯示，動物具備意識，可能比我們想像的更普遍，從魚類到昆蟲，都可能具備感知能力！

過去的研究已暗示，許多動物可能擁有複雜的內心世界。例如，章魚被證明具有驚人的智力，能夠解決複雜的問題，甚至可以感受到身體和情緒上的痛楚，這些都可能被視為它們具有意識的證據。而烏鴉、狗、老鼠和大象等動物，也都被發現會表現出暗示它們具有感知能力的行為。甚至連蜜蜂和蒼蠅等各種爬蟲，也被認為可能擁有意識。

據《IFLScience》22日報導，近日，近40位動物認知專家簽署了《紐約動物意識宣言》（The New York Declaration on Animal Consciousness），宣告動物感知能力的範圍可能比我們過去認為的更廣泛。

該聲明承認「仍然存在很多不確定性」，但也指出「有強有力的科學證據支持將意識經驗歸因於其他哺乳動物和鳥類」。此外，聲明還指出，至少存在1種現實的可能性，即所有脊椎動物（包括爬行動物、兩棲動物和魚類）和許多無脊椎動物（包括頭足類軟體動物、十足類甲殼動物和昆蟲）都可能擁有意識經驗。

意識是指動物對自身或周圍環境的覺知，而感知能力則是意識的一個方面，描述動物體驗和感受事物的能力。

「感知能力是指動物擁有主觀體驗的能力，例如快樂、痛苦、恐懼和其他情緒。雖然這些概念可能相關，但感知能力明確地與動物感受世界的能力有關」，野生動物倡議組織（Wild Animal Initiative）章魚感知能力調查團隊的成員安德拉德（Michaella Pereira Andrade）和萊特（Tatiana Leite）解釋道。

越來越多的證據表明，動物可能具備感知能力，這對人類的倫理和道德提出了新的挑戰。科學家們呼籲，在制定法律法規和進行科學研究時，應充分考慮動物的感知能力，並採取措施保護動物福利。

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