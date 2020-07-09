美限制涉藏官員簽證 中嗆反制

西藏流亡政府領袖洛桑桑蓋指出，中國政府1951年就拿「一國兩制」騙過西藏，如今對香港毀諾不過是舊技重施。（法新社檔案照）

2020-07-09 05:30:00

美官員、記者與遊客入藏屢遭禁

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐七日引美國二○一八年底生效的《西藏旅行對等法》，宣布對中國官員實施簽證限制，並為西藏自治區（ＴＡＲ）「有意義自治」再次發聲。對此，中國外交部發言人趙立堅八日表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉；中方堅決反對美方的「錯誤行徑」，將以同樣手段回敬「在涉藏問題上表現惡劣的美方人員」。

《西藏旅行對等法》要求美國國務院每年向國會回報美方外交人員等官員、記者與其他公民獲中國官方准許進入西藏及四川、青海、雲南、甘肅等省份藏區的狀況，與限制外國人進入西藏或其他藏區的政策制定或執行有關的中方官員皆不得進入美國。

請繼續往下閱讀...

龐皮歐未透露制裁人數

龐皮歐七日指出，中國政府持續有系統地阻礙美國外交人員等官員、記者與遊客前往西藏或其他藏區，中國官員和其他公民卻樂享許多的赴美管道，美方因此決定對「實質參與」上述中方政策的中國官員實施簽證限制。惟基於美國保密法規，他未指名道姓或透露制裁人數。

「國際聲援西藏運動」（ＩＣＴ）樂見其成，認為美方此舉釋放了清楚訊息：中方終將面臨打壓人權及持續孤立西藏的後果。歐洲議會來自十九國的五十七名議員近來呼籲建立歐洲聯盟版的《西藏旅行對等法》，以及英國國會議員也有類似提案。

中國自○八年藏人不斷發生自焚抗議事件後，就禁止外國記者拜訪當地；美國當時即表達希望在西藏首府拉薩設立領事館的訴求，但至今未獲中方回應。

除了西藏問題，美國近來也為飽受中國政府打壓的香港及新疆維吾爾自治區穆斯林發聲。對此，設在印度達蘭薩拉（Dharamsala）的西藏流亡政府行政首長洛桑桑蓋指出，中國最近以《港區國安法》輕易推翻對香港「一國兩制」五十年不變承諾一事，正是一九五一年以十七條協議的自治承諾欺騙藏人的翻版，中國政府當時也答應對西藏實施「一國兩制」。

美國駐中國大使布蘭斯塔德去年5月曾偕妻訪問西藏首府拉薩，成為中國政府所謂「從未做出限制外國人進藏」的證明。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法