無懼國安法 港民主派初選投票人數衝50萬

香港民主派昨舉行9月立法會議員選舉的初選，第一天就號召了多達近23萬人出門投票，超越民主派原本預計。圖為新界東選區一處票站排隊投票人龍。（法新社）

2020-07-12 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在中國與港府祭出《港區國安法》的恐嚇下，以拿下九月立法會選舉過半席次為目標的香港民主派，十一日開始啟動兩天的初選，儘管負責設計初選投票系統的香港民意研究所（ＰＯＲＩ）辦公室前一晚遭警方突襲搜查，以致十一日投票延後三小時，到中午才正式展開。但民眾激情未因此熄滅，首日投票人數就達近二十三萬人，遠遠超出預期，令民主派十分振奮，已把人數目標上修至超過五十萬人。

首日近23萬人投票 遠超出預期

鑑於下屆香港立法會五個地方選區、廿九個功能界別議席各有卅五席，六年前爭取特首真普選等政治改革訴求的「佔領中環」推動者戴耀廷這回提出取得總席次絕對多數的「35+」目標。民主派十一、十二日初選針對當中地區直選、衛生服務界和不具其他功能界別投票權的香港登記選民的「超級區議會界別」，由全港市民進行投票，出線者可望獲提名代表出征九月六日選舉。

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初選投票地點為全港二百五十多個由區議員辦事處及挺民主派的商家「黃店」所成立的服務站，投票展開後，前三小時即有多達六萬人在烈日下排隊，八小時計逾十九．三萬人，輕鬆打破原先兩天共十七萬人投票的預期。部分市民排隊一小時又四十五分鐘也要投到票，包括年輕首投族和過去對政治冷感的八旬老嫗共襄盛舉。有民眾表示，香港已不再自由，需要有人為港人發聲，不向政府屈服。也有人表示，擔心這次「不講就無機會」，終於明白「要自由就要付出自己辛苦同時間」。

年輕首投族、8旬嫗 都站出來

投票在晚間九點結束，港大法律系副教授戴耀廷表示十分意外，「跌爛眼鏡」，首日竟有二十二萬八九八三人投票，並認為有機會創造突破五十萬人投票奇蹟，因歷史證明港人總是愈挫愈勇。立法會前議員區諾軒呼籲港人出來創造歷史，讓總人數至少能達全港選民總數的一成，約四十四萬人。

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