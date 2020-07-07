指國安法實施細則偏離人權 港學者：兩制不再存在

港府昨更頒布實施細則，讓港警擁有極大權力，香港學者張達明直言，細則做法及內容完全偏離基本人權保障，如今「兩制」已不再存在。圖為港區國安委秘書長陳國基（圖左）及香港特首林鄭月娥。（路透）

2020-07-07 11:49:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國上週強行通過「港版國安法」（下稱國安法），港府昨更頒布實施細則，讓港警擁有極大權力，香港學者張達明對此直言，細則做法及內容完全偏離香港過往的立法程序及基本人權保障，如今香港已失去獨特性，「兩制」亦不再存在。

香港特首林鄭月娥6日首次召開國安委會議，為警務處新設的國安處制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》（《實施細則》），今日開始生效，內容包含七大要點，包括授權警方監管網絡言論，可要求有關電子平台發布人士、平台服務商或網路服務商移除危害國家安全的信息，甚至限制或停止任何人接達該信息或該平台。亦可要求服務商提供有關身分紀錄或解密協助等。

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綜合港媒報導，港大法律學院首席講師張達明在致電電台節目時表示，國安法及實施細則顯示，香港與中國的司法手段已變成一樣，對於珍惜「一國兩制」的人而言，香港已失去獨特性，「兩制」也不再存在。儘管許多做法仍與現行法例相似，但在關鍵位置立法會和法庭的角色已被摒除。他也舉中國五、六星級飯店與香港的比較作為比喻，表示國安法與現行法例「是形似而實不似」。香港法律制度對法治和人權保障的精神已不在。

據港府公告的實施細則規定，警務人員為偵查危害國安罪行，可向裁判官申請手令，進入和搜查有關地方進行搜證。但在特殊情況（如緊急情況）下，助理處長級或以上警務人員可授權其人員，在沒有手令的情況下進入有關地方蒐證。

張達明指出，市民有權可就有關情況提出司法覆核，但相信沒有機會獲批，因為中國全國人民代表大會常務委員會可以就司法覆核的內容「鑽空子釋法」，不會容許香港法院挑戰國安法。針對多個社群平台或通信軟件暫緩處理港府索取用戶資料的要求，張達明則認為，除非有關公司完全沒有辦公室和職員在港，警方才不能上門蒐證。

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