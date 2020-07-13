61萬港人投票 戴耀廷：配票順利地區可26席、有望達「35＋」目標

逾61萬人參與香港民主派初選投票，曾參加佔中運動、港大副教授戴耀廷今日表示，如果配票順利，民主派在地區有望取得26個議席，並且達成「35＋」的目標。（路透）

2020-07-13 13:53:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派就9月立法會選舉，在過去2天舉行初選，逾61萬人參與投票，展現「港版國安法」實施後，香港人壓不倒的韌性。負責協調初選的香港大學副教授戴耀廷今日（13日）表示，如果配票順利，民主派在地區能取得26個議席，並且有希望達成「35＋」的目標。

根據《香港電台》報導，戴耀廷表示，依去年區議會選舉的投票狀況來看，僅有35%的民主派支持者參與了這次初選，如果加上因各種原因無法參與初選的選民，估計配票工作會更順暢，民主派有望在地區直選中拿下26個議席。在守住民主派7個傳統優勢的功能組別議席和1個超級議席下，只要在任何一個功能組別贏得議席，就可以達成「35＋」的目標。

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戴耀廷指出，現在不單是傳統民主派支持者不滿，自從「港版國安法」實施後，不少建制派支持者也有不滿，如果他們在立法會選舉「由藍轉黃」，屆時民主派取得的議席將可能是「45＋」，是繼這次初選後，再次變成一種「政治旋風」。

戴耀廷稍早在電台節目表示，61萬人參與初選投票，顯示其正當性和約束力相當強，如果，參與各方不遵從初選結果的機會很低，如果有人違背協議參選，將冒著極大的政治風險，甚至是政治自殺。

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