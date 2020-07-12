香港民主派初選飆破61萬票！ 港人：愈被打壓愈要站起來

香港「民主派35+初選」投票結束，截至12日晚間11點，總投票人數已超過61萬，其中電子票數已達59萬2211張，紙本票數初估則有約2萬1千張。圖為香港今日一名母親抱著襁褓中的孩子排隊投票。（美聯社）

2020-07-12 23:58:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港將在今年9月舉行立法會改選，民主派各政黨在7月11日、7月12日舉行「民主派35+初選」，統計至12日晚間11點，總投票人數已超過61萬。對此，港人直呼，「香港人愈被打壓，愈要站起來」。

根據《立場新聞》稍早報導，「民主派35+初選」投票於12日9點結束，清點截至12日晚間11點，總投票人數已破61萬，其中，電子投票已達59萬2211張，紙本票數初估有約2萬1千張。

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消息一出，港人紛紛直呼「感謝61萬多人」、「辛苦曬（曬太陽）大家，冒著三十幾度高溫出嚟（來）投票，香港人再次創造歷史，超出達標數三倍有多」、「每一滴汗都無白流，感謝香港人」、「勁呀」、「香港人愈被打壓，愈要站起來」。

協調初選的立法會前議員區諾軒向媒體宣布，由於有超過1萬市民透過紙張投票，預計計票需要花上一點時間，因此原先預計在13日宣布初選結果，可能要到下週二才來得及公布。

排隊投票的港人。（法新社）

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