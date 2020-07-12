民主派初選初步估計破58萬 黃之鋒賀「香港人好勁」

前香港眾志秘書長黃之鋒（圖左）今晚9點許在臉書發文感謝超過55萬香港人挺身而出，「我從來沒有小看過中共的震懾力，但我更加不會小看香港人的勇氣同智慧」。（圖擷取自黃之鋒facebook）

2020-07-12 22:17:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對民主派在這2天舉行的「民主派35+初選」，到今天晚間9點的原定結束時間，統籌初選的立法會前議員區諾軒宣布，已有超過58萬人參加了民主派初選的電子投票；前香港眾志秘書長黃之鋒今晚（7月12日）9點許在臉書發文感謝超過55萬香港人挺身而出，「我從來沒有小看過中共的震懾力，但我更加不會小看香港人的勇氣同智慧」。

民主派協調組織、承辦初選的「民主動力」在臉書 上表示，民主派初選投票在今晚9點落幕，統籌初選的立法會前議員區諾軒表示，不包括9點後仍在排隊投票的人數，截至今晚9點有58萬1969人次參加電子投票。

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前香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書上發文表示，「我從來沒有小看過中共的震懾力，但我更加不會小看香港人的勇氣同智慧」，感謝在《港版國安法》通過個幾星期之後，一齊出來投票的55萬香港人，「街照上，票站照去，初選照投票，香港人真是好勁」！

他表示，今次初選的政治意義，是《港版國安法》後第一票，是向國際社會說明香港人意志有這樣堅定；這兩天走訪港九新界各處，希望以行動鼓勵最多人出來投票，「對我而言，超過50萬人無懼政府打壓投票，就是香港人戰勝恐懼的第一步。」

黃之鋒強調，未來的路不會容易，「但我會記得，這兩日香港人汗流浹背都會這樣堅持去投票」，同香港人一齊抗爭，我非常榮幸，仍能參與置身其中。

民主派初選投票在今晚9點落幕，統籌初選的立法會前議員區諾軒表示，不包括9點後仍在排隊投票的人數，截至今晚9點有58萬1969人次參加電子投票。（圖擷取自民主動力facebook）

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