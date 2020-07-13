港民主派初選 61萬人投票

香港民眾踴躍參與民主派初選，各區皆出現不畏高溫的排隊人潮。（法新社）

2020-07-13 05:30:00

議員︰代表港人強烈反對國安法 「一巴掌打在林鄭臉上」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國和香港政府祭出「香港國安法」威脅下，香港民主派仍積極備戰將於九月六日舉行的立法會選舉，十一至十二日舉行的民主派候選人初選更是盛況空前，吸引逾六十一萬港人參與投票，遠遠超過選前預期，成為國安法上月卅日「空降」香港以來的首次民意展現，充分展現港人對這套「惡法」的強烈不滿，投票結果最快十三日中午揭曉。

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民主派原估僅17萬人會出來投

香港立法會即將改選七十席，地區直選和功能界別各佔卅五席，在功能界別由親北京的「建制派」壟斷下，民主派冀望在直選方面攻堅，以最終取得過半數的卅六席以上為目標，此次初選正是為了找出最能凝聚民意的「強棒」。不過，香港國安法實施後，在港府政制及內地事務局局長曾國衛警告初選活動可能違反國安法，以及負責籌備投票系統的香港民意研究所突遭警方破門搜查等情形下，民主派原本估計，兩天可能僅約十七萬人參與投票。

出乎意料的是，儘管發生親中民眾襲擊、挑釁志工，以及警察在各區拍攝排隊民眾等事件，但首日即有逾廿三萬人踴躍投票，民主派因而上修目標至五十萬，約為全港登記選民的十分之一。部分投票站次日仍遭打壓，包括被業主要求清場，以及中西區區議員何致宏為港島區候選人彭卓棋拉票時，遭警方以藏有危險藥物為由予以拘捕等，但上午九時至晚間九時，二五○個投票站仍不時大排長龍，有人坦言投誰不是重點，「重要的是展現民意」，「不投票的話，就沒機會反映意見」。

投票在晚上九時結束後，民主動力召集人趙家賢宣布統計結果，電子投票有五十九萬二一九六人次，紙張投票（實體票）約有兩萬一五○○張，參與此次初選投票人次超過六十一萬。參與九龍東選區初選的前本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒直言，超過五十萬人無懼打壓出來投票，就是港人戰勝恐懼的第一步，也向國際社會說明港人意志有多麼堅定。

泛民派政黨「人民力量」立法會議員陳志全指出，在官員和警方打壓下，港人仍踴躍投票，反映「愈被打壓、抗爭愈強」；在政府禁止遊行及防疫限制群聚的情況下，投票人數眾多有集結民意的象徵意義。「民主黨」議員林卓廷則認為，此次初選代表港人強烈抗議國安法，「一巴掌打在（特首）林鄭月娥臉上」。

前立法會議員羅冠聰稱讚這是一次成功的初選，「吹響港人反擊的號角」。他先前就強調，愈多人參與初選投票，就愈能「攻破北京的大外宣」，並讓國際社會知道，港人對爭取公義非常執著。偕同家人一同現身投票的香港「壹傳媒」集團創辦人黎智英則認為，民主派贏得立法會選舉非常重要，因為「現在做什麼都不行」，在議會裡佔多數將事關重大。

新界西選區候選人黃子悅在街頭拉票，喊出「傾城起義、絕地反擊」的競選口號。（路透）

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