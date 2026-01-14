6連霸國民黨議員才爆跳票2千萬！陳玫娟再傳涉簽賭糾紛急喊冤

陳玫娟是高雄左楠區六連霸議員。（資料照）

高雄6連霸的國民黨議員陳玫娟，去年底才傳出一件「借票」2千萬的債務糾紛對簿公堂，今（14日）又遭週刊爆料疑似簽賭賴帳。對此，陳玫娟再度否認，強調她從未簽賭，當初是出於好意答應王姓婦人「借名登記」辦房貸，卻害自己惹一身腥，覺得很無奈。

陳玫娟澄清「借票」、「借名登記」 提告詐欺嘆好人難為

去年底陳玫娟傳出一件訴訟兩年的債務糾紛，她的女助理當初以陳承攬工程急需調頭寸為由，多次以陳玫娟名下支票借高利周轉，後來陳名下40張支票在一個月內全跳票，總金額逾2千萬元；陳玫娟對此大聲喊冤，否認林女是其助理，僅承認「借票」給林女度難關，她感嘆「好人難為」，已提告林女詐欺，盼法院還她清白。

沒想到週刊今天爆料，指陳玫娟疑透過王姓婦人簽賭，王婦積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王婦匯了20多萬元彩金給陳玫娟，認為陳與王欠賭債脫不了關係，所以請陳協調處理，但陳玫娟否認簽賭，推稱王婦買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王婦打理，欠債與她無關。

組頭表示無法接受，認為這理由太過牽強，也質疑陳玫娟將賭債甩鍋給王婦，打算提告釐清真相。

對於指控，陳玫娟再度否認說，她不清楚王婦與其他人的糾紛，自己也從未簽賭，當初是出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反而害自己惹一身腥，感到很無奈。

陳玫娟澄清，王婦當初一直拜託她，最後勉強答應，雙方簽了一份「借名登記」的證明，約定5年後將房產過戶給王家人，她才將銀行存摺、印章交給王婦處理，後來房子依約過戶，但王家如果重辦房貸的條件並不好，導致如今房貸帳面上仍是她在揹，但實際繳款人是王婦。

陳玫娟說，日前她曾接到銀行催繳電話，王婦向她表示打算賣房還清房貸，要她不用擔心，沒想到近期突然有人找她討賭債，她感到一頭霧水，強調帳戶都是王女在使用，讓其他人誤以為她簽賭，她覺得很莫名其妙。

63歲的陳玫娟，從2006年起投入高市左營楠梓區議員選舉，基層扎實，至今已6連霸，被視為左楠藍營的強棒。如今二度傳出財務糾紛，是否衝擊連任之路，仍待事件發展進一步觀察。

