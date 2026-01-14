伊朗政府斷網沒用！ 馬斯克「星鏈」提供抗爭人士免費使用

當地活動人士爆料，科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下衛星網路供應商「星鏈」（Starlink）目前已在伊朗提供免費服務。圖為一枚SpaceX獵鷹9號火箭搭載著SpaceX星鏈寬頻網路約60顆衛星升空。（美聯社）

伊朗政府正對國內抗議活動進行血腥鎮壓，死傷人數飆升，當地時間上週四，伊朗開始封鎖網路，但仍有伊朗人冒著生命危險分享訊息。有當地人士爆料，科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下衛星網路供應商「星鏈」（Starlink）目前已在伊朗提供免費服務。

綜合外媒報導，曾協助將星鏈設備送入伊朗、現居洛杉磯的活動人士亞亞內賈德（Mehdi Yahyanejad）告訴美聯社，這項免費服務已經啟動。其他活動人士也在網路訊息中證實該服務目前是不收費的，但星鏈官方目前尚未立即對此發表評論。而自從伊朗當局於週四晚間切斷網路以來，星鏈已成為伊朗人與外界聯繫的唯一管道。報導指，對大多數伊朗地區而言，這是該國在多年網路停擺紀錄中最嚴重的一次網路封鎖行動。

請繼續往下閱讀...

據《衛報》報導，儘管全國陷入斷網困境，少數伊朗人仍透過星鏈與 Telegram 代理伺服器等工具傳輸抗議影像，包含德黑蘭街頭的抗爭民眾陳屍照片、影片。數位權利專家拉希迪（Amir Rashidi）指出，過去兩年約有5萬至10萬台星鏈終端機被走私入境，雖然僅占總人口極小比例，卻掌握著伊朗通往外界最後一線脆弱的聯繫。

然而，這條生命線正遭受嚴峻威脅。伊朗當局正動用軍用級電子戰工具進行局部頻率干擾，並派出無人機偵測屋頂的碟形天線。根據2025年新法，持有星鏈設備已被等同於「為以色列從事間諜活動」，最高可處10年監禁。使用者為了躲避偵測，必須不斷更換終端機地點，並透過VPN隱藏信號，在數位戰場上與當局周旋。

目前，伊朗政府正加速建構「國家網路」（National Internet），企圖打造一個比中國「防火長城」更封閉的骨架版網域，僅提供政府核准的國產導航與影音服務。拉希迪擔憂，即使未來局勢恢復正常，原本的國際網路也可能再也不會回來，取而代之的是徹底被政權掌控的內部網路。

專家分析，這場數位對抗已進入長期抗戰。星鏈使用者雖然目前仍能發聲，但在高昂的電子干擾成本與強大的追蹤威脅下，維持通訊的代價極其沉重。網路分析平台Kentik 指出，由於星鏈終端機發出的頻率無法完全遮蔽，使用者形同在黑暗中宣告自己的位置，每傳出一則訊息都是一場賭命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法