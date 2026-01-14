為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    與媒體衝突又飆罵小黨工 國民黨文傳會副主委林益諄被去職

    2026/01/14 13:00 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄。（截圖自林益諄臉書）

    國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，上週五又在文傳會副主委辦公室內大聲責罵新媒體部小黨工，讓鄭麗文頗感頭疼，因此已被要求去職。

    據透露，國民黨文傳會主委吳宗憲今天中午與文傳會同仁開會時，已經對內宣布，鄭麗文已經請林益諄離開，不會再進入黨部辦公室，而且林益諄從上週五的下午之後，就已經沒有再進入過文傳會辦公室。

    據指出，上週五近中午的時間，林益諄在副主委辦公室內責罵新媒體部4名新來的小黨工，當時聲音大聲到其他文傳會黨工都有聽到，據指出，林益諄主要不滿這些新媒體部的小黨工不聽他的指令，此事發生後，黨主席辦公室立即獲悉此事，鄭麗文要求林益諄先行返家冷靜，並要求林在與她談過之前，不要再進入辦公室。

    至於林益諄去年與媒體的衝突事件，據了解，只是他去職的背景因素，而且林益諄對於許多事情的判斷與領導風格，早就在文傳會內部累積許多不滿，上週五訓斥小黨工的事情只是導火線。

    林益諄與媒體衝突發生在去年的高雄黨慶活動場合，當時電視台記者在現場拍攝鄭麗文的進場畫面，但林益諄卻拿自拍棒衝到第一排拍攝擋到畫面，引發記者不滿，雙方發生口角與肢體衝突，事後電視台還狀告國民黨高層。

