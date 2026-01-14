為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小草慘被打腫臉！黃國昌坦言到美國USTR才知「關稅已談妥」

    2026/01/14 13:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日返台召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日返台召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，才出發美媒隨即傳出消息，台美即將達成關稅協議，且稅率降至15％。不少「小草」支持者、意見領袖急幫黃國昌邀功，並稱讚他「效率太高了吧」！不過，黃國昌今（14）日上午召開返台記者會，說明此次訪美成果時坦言，雖確實有拜會美國貿易代表署（USTR），但到場後才發現「原來條件都已經談妥了」，他還說：「我們也是滿驚訝的！」

    黃國昌11日率團訪美，宣稱要去談關稅、軍購，隨後美媒《紐時》就披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。消息一出，大量民眾黨支持者在網路上開始吹捧黃國昌，宣稱是黃國昌去談成的，更大讚他是「談判專家」。還有人批評，反觀無能的賴清德政府談了這麼久都無果。

    不料，黃國昌今日在記者會中提到關稅議題時表示，他們的確有去 USTR ，但到場才發現有關高關稅的談判，基本上條件都已經談妥了。他坦言：「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到 USTR 我才知道原來條件都已經談妥了。」

    黃國昌透露，應該在未來4週就會進行協議的公布以及協議的簽署，而接下來的重頭戲會是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件，國會也必須面臨非常重要而且嚴肅的挑戰，因為依照台灣的民主程序，需要國會的程序，這件事情美方也表達充分理解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播