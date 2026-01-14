小草慘被打腫臉！黃國昌坦言到美國USTR才知「關稅已談妥」

民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日返台召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，才出發美媒隨即傳出消息，台美即將達成關稅協議，且稅率降至15％。不少「小草」支持者、意見領袖急幫黃國昌邀功，並稱讚他「效率太高了吧」！不過，黃國昌今（14）日上午召開返台記者會，說明此次訪美成果時坦言，雖確實有拜會美國貿易代表署（USTR），但到場後才發現「原來條件都已經談妥了」，他還說：「我們也是滿驚訝的！」

黃國昌11日率團訪美，宣稱要去談關稅、軍購，隨後美媒《紐時》就披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。消息一出，大量民眾黨支持者在網路上開始吹捧黃國昌，宣稱是黃國昌去談成的，更大讚他是「談判專家」。還有人批評，反觀無能的賴清德政府談了這麼久都無果。

請繼續往下閱讀...

不料，黃國昌今日在記者會中提到關稅議題時表示，他們的確有去 USTR ，但到場才發現有關高關稅的談判，基本上條件都已經談妥了。他坦言：「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到 USTR 我才知道原來條件都已經談妥了。」

黃國昌透露，應該在未來4週就會進行協議的公布以及協議的簽署，而接下來的重頭戲會是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件，國會也必須面臨非常重要而且嚴肅的挑戰，因為依照台灣的民主程序，需要國會的程序，這件事情美方也表達充分理解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法