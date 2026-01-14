泰國重大交通意外！ 一帶一路旗艦項目吊車翻覆砸中列車 至少22死70傷

中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死、70人受傷。（路透）

泰國今（14日）發生一起離奇的重大交通意外，泰國東北部呵叻府上午中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死、70人受傷。

綜合媒體報導，當地時間今上午9點許1台正在中泰鐵路在建工程工地作業的高鐵橋樑吊車意外墜落，剛好砸中一列行駛而過由曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的列車上，導致列車翻覆脫軌並起火，現場濃煙滾滾，大量建築材料隨之墜落，導致車廂嚴重破壞。

請繼續往下閱讀...

當時車上共有195人，救援人員獲報後在起火的扭曲車廂中展開救援，截至今中午已造成22人死亡、70人受傷，許多傷者命危搶救中。

中泰鐵路為中泰共建的「一帶一路」旗艦項目，旨在連接曼谷至寮國廊開，與中老鐵路銜接，形成連接中國昆明至曼谷的泛亞鐵路中通道，一期工程曼谷到呵叻段已開工，預計2028年完工。

事故發生後該區域施工暫停，泰國交通部、警方、鐵路部門已成立聯合調查小組，重點核查吊車操作、軌道安全防護措施、施工與鐵路運作協調機制是否有疏失。

中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死、70人受傷。（路透）

中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死、70人受傷。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法