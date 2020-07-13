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    無畏打壓 金馬影后葉德嫻為港本土派助選

    金馬影后葉德嫻（中）現身與本土政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒（中後）為各區抗爭派參選人拉票。（取自網路）

    金馬影后葉德嫻（中）現身與本土政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒（中後）為各區抗爭派參選人拉票。（取自網路）

    2020-07-13 05:30:00

    盼港星擺脫中國市場制約 黃耀明倡「黃色演藝圈」

    〔編譯陳成良、孫宇青／綜合報導〕香港實施國家安全法後遍地「紅線」，港人可能無意中遭到當局迫害，文化演藝界更是人人自危。但七十一歲的金馬獎影后「桃姐」葉德嫻不畏打壓，在香港民主派立法會初選第二天，葉德嫻十二日一早就為候選人袁嘉蔚站台，強調十一日看到這麼多人投票覺得很感動，認為港人心仍未死。

    葉德嫻感動︰港人心未死

    葉德嫻陪同前本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，前往香港仔的酒樓逐桌拉票，呼籲銀髮族現身投票，為立法會帶來新氣象。葉德嫻隨後回到自己所屬的九龍選區投票，她在接受「立場新聞」訪問時表示，與她熟識的「香港眾志」創黨主席羅冠聰，在國安法通過後離開香港，因此她更要在香港助他一臂之力，做他做不到的事，支持他所相信的團隊。

    葉德嫻指出，國安法對港人影響很大，但條文空泛令人難以理解，「可能他們是外星人，智力比我來得好啦」。葉德嫻去年便力挺「反送中」運動五大訴求，多次走上街頭遊行。她強調，每個人都有自己的選擇，要相信自己認為對的事情，並勇往直前。

    黃耀明︰仿效韓流走入國際

    另一方面，香港知名歌手黃耀明在十一日舉行的一場線上研討會中，提倡發展「黃色演藝圈」（黃色代表香港民主派，藍色代表親中派），盡可能擺脫中國因素制約，就毋須擔心被中國封殺。黃耀明指出，在一九八○至九○年代，香港電影和流行音樂風靡亞洲和歐美各地，但在主權移交後，演藝界逐漸靠攏中國市場，愈來愈多藝人因為市場考量而必須表態支持中國政府。因此，他認為應當發展「黃色演藝圈」，如同南韓為了擺脫中國「限韓令」，全力發展KPOP（南韓流行音樂），最終成功走入國際。

    何韻詩︰大咖藝人從未聲援抗爭

    總部位於美國華府的社運組織「香港民主會」（HKDC），聯合廿多個關心香港民主的海外團體，發起一場有關文化藝術的線上研討會，邀請立法會議員陳淑莊、歌手黃耀明、何韻詩，以及去年「反送中」運動時曾進入立法會示威的藝人王宗堯等四人，共同探討港區國安法對香港的影響。

    何韻詩提到，香港演藝界的主流意識為「識時務」，不關心社會議題，因此許多「大咖」藝人從未聲援抗爭者。王宗堯表示，他在台灣發展時，被教導如何發掘潛能，回到香港後，卻深感物質掛帥，造就香港藝人習慣「聽話」。陳淑莊則認為，國安法可能會刺激港人的創作空間，「港人不會被嚇倒，反而政府日後要找出違法之處，會更加艱難」。

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