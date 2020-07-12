逾58萬人參與香港民主派初選投票 區諾軒：勇抗國安法陰霾

香港民主派的立法會「民主派35+初選」在11、12日連辦兩天，市民踴躍參與，投票站點外大排長龍。（法新社）

2020-07-12 23:12:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港將在今年9月舉行立法會改選，民主派各政黨在7月11日、7月12日舉行「民主派35+初選」。初選投票至今（12）晚9點，有選民排隊尚未完成投票，但總投票人數已高達58萬1969人。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒強調這是《港版國安法》後第一票，是向國際社會說明香港人意志如此堅定。協調初選的立法會前議員區諾軒表示，票數遠遠超乎預期，更將此形容為「國安法陰霾下，港人展現的勇敢」。

根據《立場新聞》報導，協調初選的立法會前議員區諾軒向媒體宣布，截至今晚9點，總計電子投票總數為58萬1969人，不但是去年民主派在區選所得票數的34%，也是今年選民總數的13%。

請繼續往下閱讀...

對此，區諾軒表示，這個數字已經比起原本預計的目標「走得遠好多」，他盛讚「香港人又一次創造奇蹟」，並向挺身投票的香港人致謝，感謝市民的付出與聲音，才促成這次的初選，並說，「作為香港一分子，我與有榮焉」。

區諾軒表示，但重要關口仍未過，接下來要處理開票、計票，以及初選流程解說等工作，以及與參選團隊協調、討論正式選舉的最有機會當選的人選，這些都是考驗，並呼籲港人未來繼續同行。

而初選過程中，也不乏多個初選站遭當局打壓，以及藍絲（建制派支持者）尋事。對此，區諾軒表示，「就係有國安法的陰霾下，都有咁（這麼）多香港人出來投票，香港人的勇敢是在這層面體現了」。

香港民主派2日的立法會「民主派35+初選」落幕，截至今（12）晚9點為止，總投票人數已達58萬1969人。對此，協調初選的立法會前議員區諾軒（見圖）表示，票數遠遠超乎預期，更將此形容為「國安法陰霾下，港人展現的勇敢」。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法