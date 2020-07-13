蝗蟲鋪天蓋地襲捲印度 驚悚畫面曝光

12日更有網友PO出蝗蟲在印度當地鋪天蓋地的畫面，大批蝗蟲沙沙作響，令人看得頭皮發麻。（圖擷自推特，本報合成）

2020-07-13 08:30:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自今年初以來襲捲全球，但同時也有一些國家陸續遭遇蝗災，其中印度在過去3個月遭遇26年來最嚴重的蝗蟲攻擊，12日更有網友PO出蝗蟲在當地鋪天蓋地的畫面，大批蝗蟲沙沙作響，令人看得頭皮發麻。

昨日有網友PO出相關畫面，據外媒報導指出，大批蝗蟲蜂湧至位於印度北方邦的首都勒克瑙（Lucknow）及錫塔布爾縣 （Sitapur）等處，據指這些蝗蟲是從北方邦的哈爾多伊（Hardoi）移入，並持續滋擾鄰近地區破壞農作物。不少當地民眾都利用敲擊器具、鳴響汽車喇叭，企圖藉此抵擋蝗蟲入侵。其中一則影片畫面顯示，在勒克瑙的天空飛滿了密密麻麻、數之不盡的蝗蟲；在哈里亞納邦則有網友分享，大批蝗蟲停留在葉子上，雖然沒有滿天飛舞，但看上去依然十分可怕。

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事實上，在武漢肺炎爆發的同時，包含東非、中東、南亞都陸續遭遇蝗災，在各國因武肺疫情而封鎖的同時，抗蝗人員卻能持續在各國間暢行無阻，顯見各國政府將對抗蝗災視為第一要務。其中印度在過去3個月已有超過12.7萬公頃的面積遭蝗蟲攻擊，且早在1月初該國的古吉拉特省（Gujarat）就有超過2.5萬公頃的農作物遭到破壞。聯合國糧農組織（FAO）也警告，未來1個月印度仍處於「高度警戒」的狀態。

Locust attack in Lucknow. This is from Dubagga, courtesy Mohd Idrees pic.twitter.com/bcBWxItHZu — Mazhar Farooqui （@Mazharfarooqui） July 12, 2020

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