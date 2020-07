蝗蟲鋪天蓋地襲捲印度 驚悚畫面曝光

2020-07-13 08:30:02

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)自今年初以來襲捲全球,但同時也有一些國家陸續遭遇蝗災,其中印度在過去3個月遭遇26年來最嚴重的蝗蟲攻擊,12日更有網友PO出蝗蟲在當地鋪天蓋地的畫面,大批蝗蟲沙沙作響,令人看得頭皮發麻。

昨日有網友PO出相關畫面,據外媒報導指出,大批蝗蟲蜂湧至位於印度北方邦的首都勒克瑙(Lucknow)及錫塔布爾縣 (Sitapur)等處,據指這些蝗蟲是從北方邦的哈爾多伊(Hardoi)移入,並持續滋擾鄰近地區破壞農作物。不少當地民眾都利用敲擊器具、鳴響汽車喇叭,企圖藉此抵擋蝗蟲入侵。其中一則影片畫面顯示,在勒克瑙的天空飛滿了密密麻麻、數之不盡的蝗蟲;在哈里亞納邦則有網友分享,大批蝗蟲停留在葉子上,雖然沒有滿天飛舞,但看上去依然十分可怕。

事實上,在武漢肺炎爆發的同時,包含東非、中東、南亞都陸續遭遇蝗災,在各國因武肺疫情而封鎖的同時,抗蝗人員卻能持續在各國間暢行無阻,顯見各國政府將對抗蝗災視為第一要務。其中印度在過去3個月已有超過12.7萬公頃的面積遭蝗蟲攻擊,且早在1月初該國的古吉拉特省(Gujarat)就有超過2.5萬公頃的農作物遭到破壞。聯合國糧農組織(FAO)也警告,未來1個月印度仍處於「高度警戒」的狀態。

This time it's our Haryana #Haryana , Bhiwani #LocustsAttack pic.twitter.com/sQtvj2xwwq

Locust attack in Lucknow. This is from Dubagga, courtesy Mohd Idrees pic.twitter.com/bcBWxItHZu