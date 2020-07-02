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廣西桂林才遇洪水、又爆「蝗蟲」入侵 ！農憂大規模蝗災前奏

中國廣西桂林全州縣爆「蝗蟲災」。（翻攝自微博）

中國廣西桂林全州縣爆「蝗蟲災」。（翻攝自微博）

2020-07-02 10:43:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西桂林才遇洪水，現在驚傳農業大縣全州縣遭「蝗蟲大軍」侵擾，雖官方還未發布相關公告，但不少網友已在微博或翻牆至Twitter上「吹哨」，農民擔憂這是「蝗災大規模爆發的前奏」。

有多名網友在6月30日上傳影片爆料，中國廣西桂林的農業大縣全州縣一夜之間遭「蝗蟲大軍」侵擾，影片中蝗蟲密布，農作物被咬得殘破不堪，甚至有網友上傳蝗蟲群爬滿農民「衣褲」的影片，拍攝者紛紛驚呼「不得了了」、「成災了」、「嚇死人了」，網友也擔憂，「根據經驗判斷，這是蝗災大規模爆發的前奏，若不及時控制，後果堪憂」。

微博上另有消息指出，蝗災已蔓延，全州縣的安和、石塘、廟頭等村鎮都出現蝗蟲，其中紹水鎮受災最嚴重，全州縣農業農村局粗估光是紹水河邊柳樹的受災面積就達100畝以上，「農作物也差不多被吃完了」，雖當局已關注此事，但尚未正式發布相關公告。

當地網友發文爆料蝗災嚴重。（翻攝自微博）

當地網友發文爆料蝗災嚴重。（翻攝自微博）

廣西桂林日前暴雨成災，現在又遇「蝗災」，禍不單行。（美聯社資料照）

廣西桂林日前暴雨成災，現在又遇「蝗災」，禍不單行。（美聯社資料照）

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