廣西桂林才遇洪水、又爆「蝗蟲」入侵 ！農憂大規模蝗災前奏
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西桂林才遇洪水，現在驚傳農業大縣全州縣遭「蝗蟲大軍」侵擾，雖官方還未發布相關公告，但不少網友已在微博或翻牆至Twitter上「吹哨」，農民擔憂這是「蝗災大規模爆發的前奏」。
有多名網友在6月30日上傳影片爆料，中國廣西桂林的農業大縣全州縣一夜之間遭「蝗蟲大軍」侵擾，影片中蝗蟲密布，農作物被咬得殘破不堪，甚至有網友上傳蝗蟲群爬滿農民「衣褲」的影片，拍攝者紛紛驚呼「不得了了」、「成災了」、「嚇死人了」，網友也擔憂，「根據經驗判斷，這是蝗災大規模爆發的前奏，若不及時控制，後果堪憂」。
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微博上另有消息指出，蝗災已蔓延，全州縣的安和、石塘、廟頭等村鎮都出現蝗蟲，其中紹水鎮受災最嚴重，全州縣農業農村局粗估光是紹水河邊柳樹的受災面積就達100畝以上，「農作物也差不多被吃完了」，雖當局已關注此事，但尚未正式發布相關公告。
广西蝗灾！如果是非洲沙漠蝗就麻烦了！ pic.twitter.com/hmgjBO3vo8— 财经冷眼 （@caijinglengyan） June 30, 2020
6月30號 廣西桂林— crossstream （@CrossstreamW） July 1, 2020
廣西桂林全州縣（農業大縣）遭蝗蟲襲擊！ pic.twitter.com/usQ1Yo4j73