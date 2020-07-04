中國農業大縣爆蝗災！ 官方要求各地農民「退耕保糧」

有外媒報導，中國近日要求各地農民「退耕保糧」，顯示出中國正在面臨糧食危機，有基層官員更坦言，很害怕再發生1959年的大饑荒。（美聯社檔案照）

2020-07-05 01:04:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地近來面臨洪水肆虐，而農業大縣廣西桂林市全州縣也正遭遇嚴重蝗災；有外媒報導，中國近日要求各地農民「退耕保糧」，顯示出中國正在面臨糧食危機，有基層官員更坦言，很害怕再發生1959年的大饑荒。

近日有多名網友上傳影片爆料，廣西桂林的農業大縣全州縣一夜之間遭「蝗蟲大軍」侵擾，影片中蝗蟲密布，農作物被咬得殘破不堪，甚至有網友上傳蝗蟲群爬滿農民「衣褲」的影片，拍攝者紛紛驚呼「不得了了」、「成災了」、「嚇死人了」。

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而根據《自由亞洲電台》報導，中國四川省成都市農業農村局近日下發文件，要求對全市果園和林木園恢復水稻種植的情況進行調查及上報，以應對可能出現的糧食危機。該文件顯示，為鼓勵村民放棄果木耕作復種水稻，答應給予果木園種植戶每畝3000元人民幣（約新台幣12700元）的補償，用於水稻復耕。

當地有農民認為，官方如此高成本的要求放棄果木園去種植效益極差的主糧（水稻），這意味著中國的糧食儲備相當脆弱。成都市農業農村局則指出，實施「退耕保糧」是全國性的任務，但各地提供的補償標準會有所不同，目前還是調查階段，最後需要的資金仍須政府定奪。

另外，除了四川，湖北省孝感市的基層官員也透露，孝感市也要求動員村民種地，並答應每種一畝地主糧，給予150元人民幣（約新台幣635元）的補貼；但因為種地的投入和收益逆差嚴重，就算有少量補償，很多農民也寧願不耕種。

該官員坦言，他們也害怕再發生像1959年那樣的大饑荒，「中國的農業真的是很累，這個群體，恰好是利益受損最嚴重」。報導也引述來自重慶陳先生的說法，稱「目前各種危機同時爆發，政局動盪，中國又想以停止進口美國糧食給美國施壓，但無奈糧食儲備又出現缺口。」

他還透露，該地最近幾個糧庫裡上面是糧食，但下面全部是沙子，甚至上個月有兩個糧庫主任自殺，直言糧食危機真的很嚴重。對此《自由亞洲電台》指出，中國官方近日亦將原由地方政府調動的預備役收歸軍委管轄，評論人士認為，種種跡象意味中國領導人習近平，「試圖重回備戰備荒的鎖國路線」。

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