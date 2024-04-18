「抗中vs親中」成索羅門大選關鍵 中國官媒急見縫插針

索羅門群島4月18日大選，抗中vs親中成關鍵議題，中國官媒卻見縫插針指控美國恐將策畫暴動阻止親中總理連任。（法新社）

2024/04/18 11:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我前友邦索羅門群島18日舉行大選，目前正進入計票階段，現任總理「親中」及在野陣營「抗中」成選舉關鍵分歧，引起美、澳、中等各國關注。不料中國官媒竟急忙搧風點火稱「美方可能策劃暴動阻止總理連任」。

綜合外媒報導，2019年與我國斷交的索羅門群島大選今舉行，親中代表蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）所領導的執政黨民主進步執政聯盟（DCGA），正面臨反對派領袖蘇達尼（Daniel Suidani）的「抗中」在野勢力挑戰。

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自2019年上任後決議與台灣斷交以來，蘇嘉瓦瑞不斷加深與中國的合作，後者近年也在索羅門群島興建港口、道路及通訊等基礎設施。

然而，索羅門與鄰近澳洲的長期夥伴關係也因此生變，尤其當美、澳等西方各國試圖遏止中國劍指印太的影響力擴張時，蘇嘉瓦瑞政府卻在2022年4月與中國簽署了安全協議。

此外，中國及俄羅斯官媒也沒閒著，紛紛發出陰謀論的假訊息，見縫插針指控美國恐將暗中策畫暴動，阻止蘇嘉瓦瑞連任掌權。

對此，美國駐索羅門、萬那杜及巴紐大使耶斯蒂霍克（Ann Marie Yastischock）表達強烈抗議，並指出任何影射美國國際開發總署（USAID）或美國政府意圖影響索羅門群島大選的指控皆為不實。

中國與俄羅斯官媒以「一條龍」式假消息，指控美國將策畫「顏色革命」，將索羅門變為其附屬國。（圖擷取自中國官媒環球時報）

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