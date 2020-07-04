近2千萬人受災！ 中國暴雨災情慘重

中國官媒《人民日報》主動在社群媒體公布災情統計數據，截至3日共有121人死亡失蹤、直接經濟損失416.4億元人民幣（約新台幣1763億元）。（圖擷取自《人民日報》微博）

2020-07-04 17:15:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨不斷，加上長江、黃河上游同步洩洪，下游省市災情更形惡化，中國中央氣象台連續第33天發布暴雨預警。對此，中國官媒《人民日報》主動在社群媒體公布災情統計數據，截至7月3日共有121人死亡失蹤、直接經濟損失416.4億元人民幣（約新台幣1763億元）。

《人民日報》今日稍早在推特與微博公布這次洪水災情統計，截至3日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南等26省區市1938萬人次受災，121人死亡失蹤，87.5萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，直接經濟損失416.4億元。

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《人民日報》指出，據監測，過去一週中國158條河流發生超警以上洪水，32條河流發生超保洪水，2條中小河流發生超歷史洪水，太湖、長江相繼發生2020年第1號洪水。

另外，長江水利委員會今日指出，受強降雨影響，長江中下游幹流及兩湖出口控制站水位較歷史同期偏高約0.8至2.3公尺。有鑑於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，經研究，決定自7月4日12時，將長江水旱災害防禦四級應急響應提升至三級。

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