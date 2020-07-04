高於歷史同期水位！長江水旱災防禦等級提升為三級響應

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中國近日受暴雨影響，長江流域成災。相關單位稍早經研議，決定將防禦工事由四級再提升為三級。（法新社檔案照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國近日受暴雨影響，長江流域成災。相關單位稍早經研議，決定將防禦工事由四級再提升為三級。
綜合中媒報導，據長江水利委員會7月4日消息，受強降雨影響，長江中下游幹流及兩湖出口控制站水位較歷史同期偏高約0.8至2.3公尺。有鑑於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，經研究，決定自7月4日12時，將長江水旱災害防禦四級應急響應提升至三級。
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