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中國情況恐不妙！長江第1號洪水剛形成 黄河也進入汛期

河南濟源的黃河小浪底水庫洩洪。（翻攝自微博）

河南濟源的黃河小浪底水庫洩洪。（翻攝自微博）

2020-07-02 17:12:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨不斷，中國中央氣象台已連續31天發布暴雨預警，累計已有304條河流發生超警以上洪水，長江流域已成災，而中國水利部黃河水利委員會水旱災害防禦局今日宣布「黃河正式進入汛期」，稱黃河流域因「降水偏多」，「上中游地區出現暴雨洪水的可能性大，可能有較重汛情」。

綜合中媒報導，中國水利部黃河水利委員會水旱災害防禦局今日宣布，黃河自1日起進入汛期，位於河南濟源的黃河小浪底水庫已按照要求降至汛限水位。官方表示，因黃河流域汛期降水偏多，黃河上中游地區出現暴雨洪水的可能性大，可能有較重汛情。此外，據水利氣象聯合預測，黃河中游、海河南系、松花江、遼河、長江中游洞庭湖水系、珠江流域西江和北江等河流將發生區域性較大洪水。

報導指出，黃河每年4汛，分別為伏汛、秋汛、凌汛、桃汛。按照規定，7月1日至10月31日為黃河伏秋汛期

今日長江水利委員會也宣告，「長江2020年第1號洪水」已經在長江上游形成，受到暴雨影響，長江上游軒流、烏江、三峽區間、洞庭湖水系水位「明顯上漲」，中游幹流各站水位也持續上升，今日上午10時官方測得三峽水庫的入庫流量增漲至每秒5萬立方公尺，截至下午4時已漲至每秒5萬3千立方公尺。令不少中國網友擔憂「長江汛期還沒過，黄河汛期又来了，兩條母親河是要考驗到底啊」。

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