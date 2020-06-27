長江流域暴雨釀洪災！半壁江山遭波及 湖北宜昌多處慘淹

宜昌市氣象台今日上午發布的暴雨紅色預警信號，西陵區、長陽東部已出現60毫米以上降水，導致城區部份路段積水嚴重，交通要道堵塞。（圖擷取自微博）

2020-06-27 20:38:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國西南部暴雨成災，近日雨水直灌長江流域，釀多地洪災，加上三峽大壩水位超出警戒線，長江上中下游約千座水庫急洩洪，不少地區被暴漲河水淹沒，其中，湖北宜昌災情頻傳，城區部份路段積水嚴重，交通要道堵塞。

綜合中媒報導，根據中國應急管理部數據顯示，截至6月26日，全中國共有26個省（區、市）遭受洪災，受災人口1374萬人次，死亡失蹤81人，緊急轉移安置74.4萬人次，倒塌房屋1萬餘多間，直接經濟損失278億元（約新台幣1012億元）；中國目前已有15個省（區、市）84條河流發生超警戒水位以上洪水，其中，重慶市綦江區更出現近80年來最大洪災。

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根據宜昌市氣象台今日上午發布的暴雨紅色預警信號，西陵區、長陽東部已出現60毫米以上降水，導致城區部份路段積水嚴重，交通要道堵塞，點軍區譚家河至艾家鎮路段出現山體滑坡；貓兒沖隧道因山洪爆發道路受阻，道路已封閉。截至今日12點40分，宜昌市氣象台已連發6條暴雨預警。

另外，四川冕寧縣政府新聞辦公室今日在官方微博發布通報，6月26日18點至27日1點，冕寧縣北部地區降暴雨到特大暴雨，導致多地區發生災害，目前已造成3人死亡、12人失聯。

上海氣象部門則預測，今日會有暴雨來襲，並伴有雷電、短時強降水和7至9級雷雨大風。降水集中時段出現在27日早晨到傍晚，過程累積雨量30至50毫米，局部地區60至80毫米，小時最大雨強20至40毫米。

陝西省氣象台昨日也發布暴雨藍色預警，預計今日8點至28日8點，延安西部、關中東部、陝南南部將出現大到暴雨（30毫米至60毫米），其中，漢中東部、安康南部有暴雨（60毫米至100毫米）。

中國中央氣象台首席預報員陳濤則提醒，中國最新一波降雨將從四川盆地開始，自西向東、自北向南影響江漢、黃淮、江淮和江南北部。其中，最強降雨時段會出現在今明兩天。「此次過程的對流性天氣以短時強降水天氣為主，局部地區伴有雷暴大風和冰雹等強對流天氣」。

宜昌突然降下暴雨，一名男子險遭沖走。（圖擷取自微博）

宜昌城區民眾騎乘電動車險遭沖走。（圖擷取自推特）

對於宜昌市成水鄉澤國，有當地民眾痛批，三峽不是用來防洪的嗎？宜昌為何會被淹沒？（圖擷取自推特）

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