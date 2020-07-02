中國暴雨不停 官媒公布救災畫面 意外揭「洪災慘況」

《國家應急廣播》也在微博PO出一段45秒的影片，影片內容可見，貴州省銅仁市江口縣洪水災情慘重，滾滾混濁泥水洶湧地淹沒路面，道路成為一條泥流大河，陸上運輸幾乎癱瘓，不少民眾根本無法逃難。（圖擷取自《國家應急廣播》微博）

2020-07-02 20:24:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨不斷，已經有26省逾千萬民眾受災，暴雨不止災情擴大，加上長江、黃河上游同步洩洪，下游省市災情更形惡化，中國中央氣象台更連續31天發布暴雨預警。幾乎封鎖災情消息的中共官媒近日公開救災畫面，想對內宣傳愛民形象，畫面中的老弱婦孺都有武警、消防冒雨涉水扶助、擁抱，但也有人從畫面中，意外看見平時官媒上看不到的「路基被沖毀」、「人民受困」等災情慘狀。

中共官媒《央視軍事》在微博公開湖南省湘西鳳凰縣救災畫面，縣城多處傳出洪水災情，就連醫院裡的積水高過小腿，影片強調武警湖南總隊湘西支隊鳳凰中隊官兵緊急搬運醫療物資，轉移被困群眾與車輛，期望將這波洪水災情降到最低。

請繼續往下閱讀...

中國《國家應急廣播》也在微博PO出一段45秒的影片，影片內容可見，貴州省銅仁市江口縣洪水災情慘重，混濁泥水整個淹沒路面，道路成為一條泥流大河，陸上運輸幾乎癱瘓，不少民眾根本無法逃難。

《國家應急廣播》表示，當地大雨導致山洪爆發，大量群眾被困，消防指戰員立即前往救援。到達現場後，發現有7人被困消防救援人員立即做好防護，利用繩索救援，在現場群眾協同幫助下，成功將被困人員救出。其中一名新生兒，依偎在消防員懷中，在消防員的佑護下，順利前往安全地帶。

幾乎封鎖洪水災情消息的中共官媒近日公開救災畫面，想利用影片來進行大內宣，也意外揭開受災地「路基被沖毀」、「人民受困」等慘狀。（圖擷取自《央視軍事》微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法