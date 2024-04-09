警專「科技偵查教育中心」揭牌 蔡英文：提升資安素質、打造更安全社會

總統蔡英文（左三）9日視察台灣警察專科學校，並與內政部長林右昌（左二）、警政署長黃明昭（右三）等人為「科技犯罪偵查教育中心」揭牌。（記者廖振輝攝）

2024/04/09 12:53

〔記者陸運鋒／台北報導〕總統蔡英文及內政部長林右昌今早到台灣警察專科學校，參加「科技犯罪偵查教育中心」及「新建學生宿舍大樓-英才樓」揭牌典禮。蔡英文表示，警察、消防、海巡與民眾息息相關，建立更好的學習環境，代表政府對這三者的重視，而成立科技犯罪偵查教育中心，將從教育紮根、提升資安素養、掌握資通尖端技術，打造更安全社會。

蔡英文指出，4年前來警專參加75周年校慶，而今天來參加科技犯罪偵查教育中心及新建學生宿舍大樓建案，看到警專持續進步，並提供學生更好的學習環境，這代表政府對警察、消防、海巡的重視，這三者與民眾息息相關，是維護國家安全重要的力量。

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蔡英文提到，上周台灣受到強震的衝擊，有許多警專的學長姐投入救災工作，提供民眾各項協助，要感謝每位同仁的付出，而過去幾年來不論是調高警勤加給、超勤加班費的上限或改善廳舍空間，都是希望提供第一線同仁更完善的支持。

蔡英文強調，警專的伙食費從去年調高了百分之25，以及這棟全新的宿舍-英才樓，將提供更優質的居住環境，有助於提升警專的容訓量，而面對日新月異犯罪的手法，成立的科技犯罪偵查教育中心，從教育紮根，將提升資安素養，掌握資通尖端技術，找出更有效的方法及興新科技犯罪，打造更安全的社會。

蔡英文說，努力培養各項技能掌握社會脈動，讓學術和實務同時精進，成長都是對未來工作奠定良好的基礎，也才能夠帶給人民更安全、更安心的環境，也感謝教職人員培育優秀人才。

林右昌表示，這幾年對警專教學環境有一個宗旨，就是希望警專的學生有最好的師資、教學環境、軟硬體設備，希望跟第一線執勤環境能夠無縫接軌，要感謝這幾年總統、幾任的行政院長、署長、校長的共同努力。

林右昌指出，今天不只是看英才樓的揭牌和啟用，更重要的是，這幾年間警專的教學設備、資源提升很多，可以讓所有教職同仁在無後顧之憂的前提之下，教育所有警察同仁。

林右昌說，英才樓總工程經費9億4250多萬，預計今年8月學生就可以入住，同學也關心冷氣的問題，所以也協調警政署，希望今年提前做裝設，至於科技犯罪中心投入1億2500萬，是培育所有犯罪偵防人才重要的工具，未來所有警專的學生都要受這樣的通識教育，而第一線警察同仁也要做調訓跟培訓，以具備最新犯罪偵防能量。

總統蔡英文（前排中）9日視察台灣警察專科學校，並為「新建學生宿舍大樓－英才樓」揭牌，會後與師生合影。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文、內政部長林右昌及警政署長黃明昭，參加「新建學生宿舍大樓-英才樓」揭牌典禮。（記者陸運鋒攝）

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