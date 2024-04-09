上月撞死工程師「叼菸惡男」 遭「醋勁大發」女友潑油燒重傷

李男上月開車撞死陳姓工程師。（民眾提供）

2024/04/09 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天上午驚傳縱火案，41歲李姓男子與「醋勁大發」謝姓女友嚴重爭吵，遭對方潑汽油點火，造成全身著火嚴重燒燙傷送醫急救，經查，李男是轄內治安顧慮人口，上月更開車撞死騎機車的矽品陳姓工程師，當時他態度輕佻被形容是「叼菸惡男」，引發撻伐，未料再度成為社會案件主角，令人始料未及。

台中市第六分局今天上午8點50分獲報，西屯區大聖街一戶民宅發生火警，迅速到場查看，消防局同時也獲報到場撲滅火勢，發現係情侶感情糾紛縱火，34謝姓女子手部燒燙傷，李姓男子全身燒燙傷、意識清楚，李男母親也遭波及燒傷，謝女與李母送中國附醫，李男送台中榮總。

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據了解，李男稍早發現機車沒油，請謝女開車到加油站購買汽油，未料謝女提著1桶汽油返回李男住處，在屋外見李男帶著另名女子返家，兩人當場發生爭執，衝突之際李男竟要求謝女對其潑油點火，醋勁大發的謝女也照做，憤而以汽油潑灑李男後引發火勢，結果李男全身著火逃回屋內，造成謝女與出面勸阻的李母也遭烈焰波及。

目前警方將雙方戒護送醫，若調查確有縱火情事，後續將依法移送台中地檢署偵辦；經查，李男是轄區的治安顧慮人口，有毒品相關前科，上月12日駕駛租賃車在台中市忠明南路、五權五街口高速行駛，30歲騎機車的矽品陳姓工程師，當時等紅燈中，李男竟毫無煞車，直接從後方撞上陳男。

陳男當場被撞飛致死，機車卡在租賃車車頭，租賃車繼續往前衝近20公尺，驚悚過程全被監視器拍下，未料李男宣稱恍神釀禍，死者家屬指控他肇事後在現場抽菸，與朋友閒聊談笑，顯得事不關己且輕佻，更惡劣的是，檢警相驗遺體時他兩度不到案，檢方開拘票指示警方拘捕到案，依過失致死罪移送法辦。

李男當時態度輕佻被形容是「叼菸惡男」。（民眾提供）

消防人員趕往搶救。（民眾提供）

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