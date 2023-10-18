好險！男子派出所借錢被拒 值班台潑油警搶下打火機

基隆市警一分局南榮路派出所。（資料照）

2023/10/18 23:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子常跑派出所借錢，昨晚到派出所借錢遭拒，竟朝值班台潑灑汽油，企圖縱火洩憤，還好值班警員即時搶下打火機，並將他壓制逮捕。基隆地檢署檢察官今天（18日）下午複訊後，以朱男有再犯之虞，向法院聲押獲准。

警方調查，朱姓男子缺錢花用，昨晚9時許跑到基隆市警一分局南榮路派出所借錢，值班曾姓警員不借給他，朱男也不吭聲，轉身即走出派出所，未料，不到10分鐘，朱男再度走進派出所，手裡拿了一罐裝滿汽油的寶特瓶（600CC），朝值班台潑灑汽油。

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曾姓警員見狀上前制止，搶下朱男尚未倒完汽油的寶特瓶，但值班台已遭朱男潑灑到，充滿斥鼻汽油味，派出所內邱姓與蔡姓警員立即跑上前，與曾員合力將朱男壓制在地上，朱男來不及掏出的打火機從口袋掉出，即時被警員撿起。

據指出，59歲朱男已不是第一次跑到派出所借錢，警方起初基於好心，都會拿200、300元接濟他，最多還曾拿過500元給他，但朱男食髓知味，一直跑來借錢，想不到這回借不到錢，竟預謀縱火燒派出所。

警方訊後，將朱男依涉犯公共危險罪移送法辦，檢方今天下午複訊後，以朱男有反覆實施縱火之虞，向法院聲請羈押，法院晚間8時許裁准羈押。

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