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蟲蟲大軍入侵中國有路徑？ 尼泊爾南部罕見爆「蝗災」

尼泊爾的南部平原地區發現蝗蟲蹤跡。（路透社示意圖）

尼泊爾的南部平原地區發現蝗蟲蹤跡。（路透社示意圖）

2020-06-30 13:25:18

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾農業和畜牧發展部發言人（Hari Bahadur KC）在27日表示，尼泊爾南部平原已發現蝗蟲蹤跡，他們懷疑蝗蟲是由印度吹來的不穩定氣流入境。尼泊爾罕見爆發蝗災，也令外界擔憂是否沙漠蝗蟲又多一條侵入中國的「新路徑」。

綜合媒體報導，尼泊爾農業和畜牧發展部在27日證實，於25日晚間發現大量沙漠蝗蟲已經從印度北方邦進入尼泊爾南部地區。目前在南部的信德利（Sindhuli）、巴拉（Bara）、帕薩（Parsa）、薩拉希（Sarlahi）和魯潘德（Rupandehi）都發現蝗蟲的蹤跡，推測蝗蟲群是因風向進入尼泊爾，強調已備足化學藥劑應對。

當局28日表示，因該國近期持續降雨，這群蝗蟲尚未對該國的農作物造成重大損失，但當局也表示，只有印度抑制住蝗群，尼泊爾才能免於蟲害。尼泊爾的氣候變化專家也表示，這群蝗蟲可能是出於繁殖目的進入尼泊爾，他說「這可能是蝗蟲即將大規模入侵的先兆」。尼泊爾南部的特萊平原（Terai）是主要的農作物產區，如果蝗災在此地蔓延，該國將面臨糧食危機。

由於尼泊爾地理位置和氣候條件特殊，蝗災在該國並不常見。目前在中東、南亞地區爆發的是第二波蝗災，規模是第一波的20倍。此前，中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華曾表示，第二波蝗蟲入侵中國的可能性很高。

其他專家也曾預測，若氣候條件適宜，沙漠蝗蟲入境中國有3種路線，一是從巴基斯坦和印度直接進入西藏；二是從經緬甸進入雲南，三是經哈薩克斯坦進入新疆。但中國均未預測從尼泊爾入境的可能性，「蟲蟲大軍」入侵中國可能的路徑再增加。

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