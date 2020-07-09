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    武漢肺炎》堅持用「宗教儀式」安葬 印尼數百人衝醫院搶屍

    印尼龍目島6日晚間發生數百民眾包圍醫院「搶屍」的離譜事件，（翻攝自Twitter）

    印尼龍目島6日晚間發生數百民眾包圍醫院「搶屍」的離譜事件，（翻攝自Twitter）

    2020-07-09 10:39:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，病毒「屍傳人」的案例頻傳，因此染疫患者的遺體須經過消毒處理或直接火化下葬。但印尼龍目島日前傳出一起離譜的「搶屍」事件，一名女子被送往醫院不久後過世，院方告知家屬，女子的病毒檢測結果呈陽性，但家屬非但不信，還堅持要依循「宗教儀式」將女子帶回家安葬，甚至號召數百名居民和警方對峙。

    綜合外媒報導，在6日晚間於西努沙登加拉（Nusa Tenggara Barat）省府馬達蘭市（Mataram），有一名47歲婦女因2日發生交通事故，住院治療，幾日後女子因呼吸急促被送往其他市立醫院急救，但不到2小時，院方宣告女子不治，並向家屬表示女子的武漢肺炎病毒檢測結果呈「陽性」，因此需按照政府頒布的衛生指南，由官方統一處理遺體。

    但家屬並不相信檢測結果，並要求院方交還女子的遺體，讓他們能以「宗教儀式」安葬，他們甚至號召數百名居民包圍醫院，要「奪回親人」。

    警官陶菲克（Taufik）說，雖然在場有多名軍警人員，也試圖阻止居民，但「寡不敵眾」。在對峙近2小時候，數十人強行進入治療室，並把女子的遺體推至停車場，放到計程車上運走。陶菲克表示，負責運送遺體的計程車司機將接受病毒檢測，計程車也會消毒，他希望民眾能考慮到安全問題，並遵守政府指示處理。

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