武漢肺炎》清零？中國疑下「禁死令」 醫護人員不准受檢

中國各地日前紛紛宣稱武漢肺炎重症病患「清零」，引起質疑。近日有中國醫護人員爆料，中國官方從上到下動員造假數據、限制醫護人員檢疫。圖為中國醫護人員。（法新社檔案照）

2020-04-27 21:30:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創全球，中國各地日前紛紛宣稱重症病患「清零」，引起國際社會質疑。《寒冬》雜誌實際走訪前線醫護人員，發現中國官方從上到下動員造假數據、限制醫護人員檢疫，並以各種灑狗血的「抗疫故事」塑造「黨」的英雄形象。

據《寒冬》報導，武漢肺炎肆虐全球，疫情爆發核心中國湖北武漢市、浙江溫州市等，日前紛紛表示武漢肺炎重症住院病患已全數「清零」，引起國際社會質疑。

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中國省政府2月即下令：不許有一個新冠死亡

對此，浙江省黃姓醫師匿名受訪表示，2月中旬已有許多輕症病患的病情逐漸惡化，但是省政府竟下令「不許有一個新冠死亡的」。黃醫師表示，各醫院為完成此項政治任務，開始假造數據。

黃醫師指出，院方將武漢肺炎病患轉移到其他科室，並將其所有醫療記錄也轉移，「武漢肺炎」改成「重症肺炎」，如此最後病患若不治身亡，也不會計入官方的武漢肺炎數據中，當地醫院及政府官員的壓力也因此減少。

黃醫師舉例表示，浙江溫州市官方3月16日就宣稱「住院清零」，然而現實是部分醫院仍有住院重症病患，因此各院方即下令禁止醫護人員接受採訪、禁止拍照打卡上傳，即使是親友也不可透漏任何消息。

「不檢疫就沒確診」政府取消醫護人員檢疫

黃醫師表示，浙江當地曾接觸確診病患的醫護人員，工作一段時間後會被送到指定飯店隔離2週，之後再進行檢疫確認是否感染。然而，他驚爆只有第一批隔離的醫護人員進行檢疫，其餘都被取消了。

黃醫師解釋稱，這是官方為了製造「沒有醫護人員感染」的假象，不讓醫護人員檢測就是「零感染」，日後他們回家如果真的出現感染症狀，也只會被歸類為「社區感染」而非「醫護感染」。

黃醫師痛批，政府和醫院官員為了達成自己的政績，在檢驗試劑充足的情況下，也不讓醫護人員做檢測，完全是不負責任的做法。

要求醫護人員編「抗疫故事」維持政府形象

不僅是數據、病例造假，中國政府對內的政治宣傳及輿論控制力道也大大增強。黃醫師指出，除了不給醫護人員檢疫外，院方還強迫醫護編造「抗疫故事」，寫出自己治療確診病患的心路歷程，以維護「黨的形象」。

黃醫師透露，光是他所在的醫院，就已經有100多篇「抗疫故事」在中國通訊軟體微信上流傳，內容都很煽情，這就是政府要的政績。

一名浙江護士匿名向《寒冬》表示，她寫的故事內容是疫情爆發後，在家人堅定的支持下，她毅然選擇支援前線疫情救治工作。但她也吐槽道：「我寫了連自己都看不下去，太假了。但也沒法，就得那樣寫。」

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醫院甚至要求醫護人員編造灑狗血的「抗疫故事」，塑造「黨」的英雄形象。圖為中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

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