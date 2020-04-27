中國大使威脅拒買澳貨 澳外長霸氣回：絕不接受經濟制裁

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）。（歐新社資料照）

2020-04-27 18:23:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府近日多次呼籲國際，針對武漢肺炎疫情起源應進行獨立調查，中國駐澳大使則警告，若澳洲堅持調查，將引起中國消費者的抵制。對此，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）則回應，澳洲不會接受經濟制裁，且現在正是全球需要合作的時候，「誠實透明很重要」。

綜合外媒報導，今日刊登在《澳大利亞金融評論》的訪問中，中國駐澳大使成競業指出，澳洲要求進行調查的行為相當「危險」，並表示在如此關鍵的時候提出懷疑、譴責或試圖分裂，只是在破壞全球抗疫所做出的努力。

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成競業警告，獨立調查恐導致中國消費者抵制澳洲產品，包括牛肉、葡萄酒等出口品，甚至不再前往澳洲旅行、留學。

對於中國駐澳大使的說法，佩恩則回應，現在正是全球需要合作的時候，經濟上的脅迫不會是好方法，澳洲也不會接受經濟制裁，「我們拒絕任何人暗示經濟脅迫適合用來回應對於這類評估的呼籲，此時此刻需要的是全球合作，對事件的透明和誠實是非常重要的」。

事實上，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、外交部長佩恩等人在此前都公開表態，由於武漢肺炎在世界各地造成嚴重災情，各國都應支持、且有義務調查中國的病毒源頭與傳播途徑，卻被中國痛批這是「政治操弄」、「干擾國際疫情防控合作」、「不得人心」。

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