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日相岸田向靖國神社獻祭品 南韓籲「正視歷史」

日本首相岸田文雄21日以「內閣總理大臣岸田文雄」名義，向靖國神社供奉了祭品「真榊」。（法新社）

日本首相岸田文雄21日以「內閣總理大臣岸田文雄」名義，向靖國神社供奉了祭品「真榊」。（法新社）

2024/04/22 10:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄21日以「內閣總理大臣岸田文雄」名義，向適逢春季例行大祭的靖國神社供奉了祭品「真榊」，相關人士證實岸田將不會在例行大祭期間參拜。南韓外交部21日敦促日方以負責任態度正視歷史，並強調此為日韓發展雙邊關係的重要基礎。

綜合媒體報導，岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，21日上午親赴靖國神社參拜。新藤向媒體表示：「對曾經為國家嘔心瀝血行動的眾人靈魂，帶著敬意進行了參拜。」他並未透露是否自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

日本眾院議長額賀福志郎、參院議長尾辻秀久同天也供奉了被稱為「真榊」的盆栽作為供品；日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員，則計畫於23日一同前往靖國神社參拜。

岸田2021年10月就任首相後，每逢靖國神社舉行春季及秋季例行大祭，都沿襲已故前首相安倍晉三等人做法供奉「真榊」不參拜；此外岸田也在每年「二戰結束日」以「自民黨總裁（黨主席）」身分，自費供奉「玉串料」。

南韓外交部21日以發言人名義發出聲明，稱靖國神社美化日本過去的侵略戰爭歷史、供奉戰爭罪犯，日本政界高層再次供奉祭品或進行參拜，韓方對此深表失望和遺憾。

聲明表示，韓方敦促日本以負責任態度正視歷史，用實際行動體現反省歷史的承諾，並重申這是未來日韓發展雙邊關係的重要基礎。聲明並未直接點名岸田。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議。只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓強烈反彈。

岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，21日上午親赴靖國神社參拜。（法新社）

岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，21日上午親赴靖國神社參拜。（法新社）

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